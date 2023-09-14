بليغ أبوعايد: اتحاد الكرة تسبب في فوضى عانى منها منتخب مصر

أكد الناقد الرياضي بليغ أبوعايد، أن اتحاد كرة القدم هو المسؤول عن مغادرة رباعي الأهلي لمعسكر المنتخب الوطني بعدما سبق وتم السماح للاعبي الزمالك بنفس الأمر، مشيرا إلى أن روي فيتوريا أغلق الباب أمام وجود أي استثناءات بعد ذلك، مؤكدا أن اتحاد الكرة وراء تلك الفوضى التي يعاني منها منتخب مصر.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "تصريحات فيتوريا وتلميحاته بعد المباراة تسببت في شرخ مع جمهور النادي الأهلي، بالفعل المنتخب أهم ولكن يجب وجود تعاون بين الأندية والمنتخب، الكل أصبح ينظر لمصلحة فريقه فقط".

وأضاف: "لابد من ترشيح مبدأ المنتخب أولا، وأن يكون الأولوية، يجب ان يكون هناك لوائح منظمة للأمور، خصوصا في ظل ضغوط الموسم الجديد، مع ضرورة التواصل مع الكاف في ظل مواعيد المباريات التي يتم اختيارها بشكل غير مناسب".

وواصل: "كان هناك التفاف واضح حول منتخب مصر خلال سنوات سابقة، وخصوصا أيام حسن شحاتة، وكانت هناك قيمة كبيرة للمباريات الودية، وظهرت المدرجات خالية بشكل كارثي في لقاء تونس الودي ومحمد صلاح افتقد لدوره القيادي داخل الملعب خلال المباراة".