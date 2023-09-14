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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

عبدالجليل : فيتوريا ظهر تائهًا في ودية مصر وتونس .. ووجد "شماعة" لتبرير الخسارة

صدى البلد

أكد محمد عبدالجليل نجم الكرة المصرية السابق، أن المنتخب المصري حقق نتائج جيدة منذ تولي روي فيتوريا، لكن لم يتم مواجهة منتخب قوي، مشيرًا إلى أن هناك افتقاد واضح للنظام بشكل كبير خلال الفترة الماضية.

وقال عبدالجليل في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "ندعم فيتوريا منذ توليه المسئولية، لكن هناك قلق من مستوى المنتخب المصري، وكان الخطأ منذ البداية بترك لاعبي الزمالك ثم تكرر الموقف وتم ترك لاعبي الأهلي، قد يكون الأمر مقبول في لقاء تونس لأن هناك قاعدة لاعبين مفترض الاعتماد عليهم، لكن فيتوريا وجد شماعة يعلق عليها الخسارة من تونس".

وأضاف: "طارق حامد ظهر عصبيا ولذلك كان أدائه بعيد عن المتوقع، وروي فيتوريا كان تائها خلال ودية تونس وحتى التغييرات لم تكن موفقة تماما، وحذرت من اللعب بـ علي جبر وحسام عبدالمجيد في الدفاع، وكان الأفضل وجود محمود مرعي من بداية المباراة، وأخطاء علي جبر تكررت كثيرا في الفترة الأخيرة".

وزاد: "كان هناك عناصر مؤهلة لخوض لقاء تونس الودي، خصوصا في الظهير الايسر، سواء محمد حمدي (انبي)، كما هناك محمد شكري لاعب سيراميكا، وتم تجاهل الدفع بـ محمد شريف واشراك سام مرسي في الوسط، وهناك عناصر ظهرت بشكل غير جيد مثل مصطفى محمد، ولم يكن هناك ترابط بين عناصر خط الهجوم".

وأكمل: "لم نستفد من زيزو خلال المباراة، وفقد الكرة كثيرا، وحدثت فجوة كبيرة داخل الخط الهجومي".

وأكد: "الأمور في الزمالك أصبحت هادئة، خصوصا بعدما تم صرف مستحقات لاعبي الفريق، وهذه الأمور مهمة قبل بداية الموسم الجديد".

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