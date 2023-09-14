ناصر عباس : غضب الحكام طبيعي ولكن بيريرا محق في ملف التصنيف

أكد ناصر عباس الحكم الدولي السابق، أنه كان من المفترض عمل تصنيف للحكام منذ فترة طويلة، مشيرًا إلى أن فيتور بيريرا عندما جاء إلى مصر اتفق على الحصول على وقت لمدة 4 أشهر لتقييم الحكام.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر قناة etc: "بيريرا وجد 50 حكم ساحة، و92 مساعد، ووجد أن ذلك كثير ويجب أن يقل هذا العدد وفقًا لرؤية الخبير التحكيمي، هناك حكام تواجدات في الدوري الممتاز واعتادت على الظهور وصنفت نفسها على أنهم حكام ممتاز".

وأضاف: "تم اختيار 45 حكم مساعد من 92، وبعض الحكام شعروا بالظلم، أرى أن التصنيف شئ جيد، وبالتأكيد أي حكم سيجتهد سيتم تصعيده للدوري الممتاز، ولكن الفترة التي اتخذ فيها فيتور بيريرا كانت صعبة، كان الأفضل اتخاذ القرار على مدار عامين قادمين".

وزاد: "غضب الحكام طبيعي، ولكن هناك شئ اسمه لغة الحوار، هناك حكام (هواة) ولا يرتبطون بأي عقود رسمية مع الاتحاد المصري، كان من الافضل عقد جلسة بين فيتور بيريرا والحكام لشرح وجهة نظره في هذا الملف كاملًا".

وأتم: "وجهة نظر بيريرا جيدة في مسألة التصنيف، لكن الاستعجال في الإعلان عن ذلك التصنيف كان قرار خاطئ، ويجب أن يدرك ويفهم حكام الكرة المصرية وجهة النظر في ذلك".