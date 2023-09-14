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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

أحمد حسن يكشف سبب أزمات منتخب مصر مع فيتوريا .. ويطالب بإقامة دوري استثنائي

صدى البلد

أكد أحمد حسن قائد منتخب مصر السابق، أن روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب الوطني، يسير بشكل جيد منذ توليه المسئولية، رغم الخسارة أمام تونس وديًا بسبب بعض الأمور الخارجة عن إرادته في ظل عدم انتظام مسابقات الدوري المصري، وعدم جاهزية اللاعبين المحليين بشكل جيد.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر قناة etc: "هناك أزمة كبيرة تواجه الكرة المصرية في ظل عدم انتظام المسابقات، والخسارة من تونس جرس انذار حتى في غياب لاعبي الأهلي، وكان لابد من توافر البدائل الجيدة طوال الوقت، والمستوى السئ كان في لقاء اثيوبيا أيضا".

وأضاف: "لم نظهر بشكل جيد في ظل عدم جاهزية اللاعبين فنيا، بسبب تأخر بدء منافسات الدوري على عكس المنافسين، سبق وطالبنا باقامة دوري استثنائي لمرة واحدة فقط، من أجل تعديل المسار مثل كل دوريات العالم، ولا أعرف كيف سينتهي الموسم الجديد يوم 30 يوليو 2024، من المستحيل أن ينتهي في الموعد المحدد، بل ولا نعرف موعد انطلاق المسابقة، خصوصا مع وجود ارتباطات للأندية في البطولات الإفريقية".

وزاد: "كان من الأفضل انطلاق المسابقة يوم 20 و 21 و 22 سبتمبر، بعد نهاية مباريات الفرق في بطولات افريقيا، ولا أعرف لماذا اصر مسئولي الاتحاد على انطلاق الدوري يوم 18".

وأكمل: "يجب اتخاذ قرارات هامة لمصلحة الكرة المصرية، قولت أن الأسوأ لم يأتي بعد، لأن الكل يعوم ضد التيار، ويرفضون إصلاح الأخطاء، لدينا تصفيات كأس العالم، وأمم إفريقيا، بخلاف مشاركات الأندية في بطولات افريقيا، بخلاف التوقفات الأخرى ومشاركة الأهلي في الدوري الافريقي ومونديال الأندية، بخلاف المنتخب الأوليمبي الذي يشارك في أولمبياد باريس".

وأكد: "طالبت بإقامة الدوري من دور واحد، مع مباريات الـ "بلاي أوف"، من أجل توفير عدد كبير من المباريات، وسبق ولعبت بهذا النظام في بلجيكا، هذا النظام هدفه تقليل عدد المباريات، وكان تطبيق هذا النظام سيساهم في حل الأزمة الحالية بسبب ضغط المباريات".

وزاد: "الأهلي قام بضم لاعبيه بعدما سبق وتم السماح للاعبي الزمالك بالخروج من معسكر المنتخب، عكس مثلا منتخبات تونس وجنوب افريقيا، والتي تمسكت بوجود علي معلول وتاو، لابد أن يكون هناك قرارات للصالح العام".

وأكد: "الاتحاد الافريقي أيضا أخطأ في تحديد موعد لقاء السوبر الإفريقي، بعد الأجندة الدولية بأيام قليلة، ولا أفهم ماذا يفعلوا أيضا في الكاف، لكن الأهم هو أن نأخذ قرار جاد من أجل مصلحة منتخب مصر والاندية، نريد استعادة مكانة المنتخب الوطني قاريًا".

وأضاف: "روي فيتوريا مدرب جيد، وقادر على صناعة (قماشة جيدة) بغض النظر عن المواجهات السابقة وعدم قوة المنتخبات المنافسة، لكن كان أداء ومستوى اللاعبين جيد، وهناك عناصر رائعة في الكرة المصرية حاليا، ولكن نحتاج لتذليل العقبات أمام الجهاز الفني، لأنه مع على كل معسكر يخرج للشكوى من الأمور التنظيمية، لم نظهر جيدا في اللقاء السابق بسبب عدم جاهزية اللاعبين، عكس تونس الذي يضم قوامه لاعبين محترفين من الخارج".

وأتم: "فيتوريا معه قماشة جيدة من اللاعبين، ولكن لو الأمور انتظمت بشكل جيد، سيظهر المنتخب بشكل أفضل في المستقبل، ويحتاج لشخصية قوية أيضا في التعامل مع الأزمات المقبلة".

أحمد حسن الأهلى الدوري المصري المدير الفني للمنتخب الوطني

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