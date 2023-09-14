مجدي عبد الغني عن لقاء الأهلي واتحاد العاصمة: 3 نجوم أوراق كولر الرابحة |خاص

علق مجدي عبد الغني رئيس جمعية اللاعبين المحترفين على حظوظ فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي فى مباراة كأس السوبر الإفريقي أمام نظيره اتحاد العاصمة الجزائري المقرر اقامتها غدا الجمعة في مدينة الطائف بالسعودية.

ويلتقي مساء غد الجمعة فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر باعتباره بطل دوري أبطال إفريقيا نظيره اتحاد العاصمة الجزائري المتوج بلقب كأس الكونفدرالية في مباراة كأس السوبر الإفريقي.

قال مجدى عب الغني في تصريحات خاصة لـ صدى البلد:

فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر سوف يتوج بلقب كأس السوبر الإفريقي على حساب نظيره اتحاد العاصمة الجزائري غدا الجمعة.

تابع مجدي عبد الغني : لدي ثقة كبيرة في قدرة فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر على إضافة لقب غالي وهو كأس السوبر الإفريقي إلي دولاب القلعة الحمراء.

أضاف مجدي عبد الغني: القيمة الفنية والامكانيات الكبيرة تصب في صالح فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر على حساب اتحاد العاصمة الجزائري.

الخبرة ترجح كفة الأهلي

استطرد مجدي عبد الغني: خبرات فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر في افريقيا والبطولات القارية ترجح كفة المارد الأحمر على نظيره اتحاد العاصمة الجزائري.

وواصل مجدي عبد الغني: السويسري مارسيل كولر المدير الفني يسير بخطى ثابتة فى قيادة فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي وظهرت بصماته بقوة على شكل المارد الأحمر على مستوي البطولات المحلية والقارية.

وزاد مجدي عبد الغني: ننتظر المزيد من السويسري مارسيل كولر مدرب النادي الأهلي وحصد البطولات على أن تكون البداية غدا الجمعة في مباراة كأس السوبر الإفريقي أمام اتحاد العاصمة الجزائري.

وعن الأوراق الرابحة في لقاء السوبر

الأوراق الرابحة في مواجهة الأهلي واتحاد العاصمة

الإفريقي قال مجدي عبد الغني: السويسري مارسيل كولر سوف يعتمد على الثنائي محمود عبد المنعم كهربا وبيرسي تاو فى قيادة هجوم النادي الأهلي امام اتحاد العاصمة الجزائري غدا الجمعة .

وقال مجدي عبد الغني أيضا: فى حال اقتناع كولر بإمكانيات صلاح محسن لقيادة هجوم النادي الأهلي سوف يبدأ باللاعب فى مباراة السوبر الإفريقي أمام اتحاد العاصمة الجزائري.

واختتم مجدي عبد الغني حديثه قائلا: لاعبو النادي الأهلي قادرون على العودة من مدينة الطائف في السعودية بلقب كأس السوبر الافريقي.