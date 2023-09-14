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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

منتظرينك على أرض الواقع.. رسالة مجدي عبد الغني لمهاجم الأهلي الجديد| خاص

انتوني موديست
انتوني موديست

وجه مجدي عبد الغني رئيس جمعية اللاعبين المحترفين رسالة إلى الفرنسي انتوني موديست مهاجم النادي الأهلي الجديد بعد التعاقد معه فى صفقة انتقال حر.

 

كان النادي الأهلي تعاقد مع الفرنسي انتوني موديست فى صفقة انتقال حر لمدة عام قابل للتجديد لعام آخر. 

 

وقال مجدي عبد الغني في تصريحات خاصة لصدى البلد: شاهدنا الفرنسي انتوني موديست مهاجم النادي الأهلي الجديد عبر مقاطع الفيديو ووضحت مدى امكانياته التهديفية العالية في صفوف الفرق التي شارك بقميصها.

أضاف مجدي عبد الغني : ننتظر متابعة الفرنسي انتوني موديست مهاجم النادي الأهلي الجديد على ارض الواقع والتألق فى قيادة هجوم المارد الأحمر وتقديم أوراق اعتماده.

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الأهلي يختتم تدريباته استعدادا لمواجهة اتحاد العاصمة الجزائري 

 

يختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته اليوم الخميس على ملعب مدينة الملك فهد بمدينة الطائف، استعدادًا لمواجهة اتحاد العاصمة الجزائري على لقب كأس السوبر الأفريقي، والمقررة إقامتها في التاسعة مساء غد الجمعة، على نفس الملعب.

ويقود المران السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي لتنفيذ بعض الجمل التكتيكية التي ينوي تنفيذها في مباراة السوبر الأفريقي.

ويلقي السويسري مارسيل كولر مدرب النادي الأهلي محاضرة فنية اليوم الخميس لشرح نقاط القوة والضعف في المنافس، مع مشاهدة بعض التسجيلات للفريق الجزائري اتحاد العاصمة في مبارياته الأخيرة، لتجهيز الخطة اللازمة للفوز باللقب.

ويحسم السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي خلال تدريب الفريق اليوم، العناصر الأساسية التي سيعتمد عليها في موقعة الغد، وفقًا لحالتهم الفنية والبدنية، بما يخدم أيضا طريقة اللعب التي تضمن له الفوز بالمباراة.

ويحسم المدرب السويسري أيضا موقف الفرنسي أنتوني موديست مهاجم الفريق الجديد، من المشاركة في المباراة وفق جاهزيته الفنية والبدنية، حال انتهاء أزمة قيده من قبل الكاف.

وكان الأهلي خاض مرانه الأول بالسعودية، أمس، وجاء عبارة عن فقرة تدريبات بدنية قادها أندرياس إندويا مخطط الأحمال، وبعدها تدريبات خططية متنوعة.

وكانت بعثة الأهلي، برئاسة العامري فاروق نائب رئيس النادي، وصلت الثلاثاء الماضي، إلى مطار الطائف، وكان في استقبالها العديد من مشجعي النادي بالسعودية.
 

الأهلى مجدي عبد الغني موديست اتحاد العاصمة الجزائري كأس السوبر الأفريقي

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