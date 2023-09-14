زلزال إريتريا وتسونامي المغرب .. العالم الهولندي يتوقع كارثة جديدة خلال أيام

عاد العالم الهولندي فرانك هوجربيتس من جديد يتوقع حدوث زلزال قوي قد يقع في منطقة البحر الابيض المتوسط وحدوث تسونامي يضرب عدة مناطق ساحليه منها المغرب واسبانيا

زلزال جديد وتسونامي مدمر

نشر العالم الهولندي تصريحات حديثة على حساب الهيئة الجيولوجية SSGEOS على وسائل التواصل الاجتماعي، توقع خلالها حدوث هزات أرضية مستقبلية في منطقة البحر الأبيض المتوسط. وأشار إلى أنه من الممكن أن تحدث هزات قوية في الفترة من 15 إلى 17 سبتمبر، وأنه في الفترة من 19 إلى 21 سبتمبر قد تكون هناك هزات تتجاوز قوتها 6 إلى 7 درجات على مقياس ريختر.

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي.