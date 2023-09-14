منتدى عالمي.. اجتماع روسي صيني هام بشأن مبادرة الحزام والطريق

أعلنت السفارة الروسية في الصين، اليوم الخميس، أن السفير الروسي لدى بكين إيجور مورجولوف اجتمع مع نائب وزير الخارجية الصيني ما تشاو شيوي للوقف على الاستعدادات لمنتدى الحزام والطريق الثالث للتعاون الدولي المقرر عقده في الصين في أكتوبر.

ووفقا للسفارة الروسية في الصين في بيان لها نشرته عبر حسابها على تليجرام، عقد السفير الروسي لدى الصين إيجور مورجولوف اجتماع عمل مع نائب وزير الخارجية الصيني ما تشاو شيوي يوم 13 سبتمبر، حيث ناقش الطرفان بشكل مستفيض قضايا جدول الأعمال الثنائي والدولي "مع التركيز على الاستعدادات للمنتدى الثالث رفيع المستوى القادم في إطار الحزام"، ومبادرة الطريق التي ستعقد في بكين في أكتوبر".

ومن جانبه، ذكر نائب وزير الخارجية الصيني، وفقا لبيان نشر على الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الصينية، أنه في ظل القيادة الاستراتيجية للرئيس الصيني شي جين بينج والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حافظت العلاقات الصينية الروسية على تنمية صحية ومستقرة.

وأضاف أن الصين مستعدة للعمل مع روسيا على أساس التوافق المهم الذي توصل إليه رئيسي البلدين لتعزيز التعاون بشكل مطرد في مختلف المجالات ودفع العلاقات الثنائية قدما.

ومن المقرر أن تعقد الصين القمة الثالثة للتعاون الدولي في إطار مبادرة الحزام والطريق في أكتوبر في بكين، حيث وذكرت تقارير سابقة أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من المرجح أن يحضر المنتدى.

وأطلق الرئيس الصيني شي جين بينج مبادرة الحزام والطريق في عام 2013، وهي تعيد بشكل رمزي إنشاء طريق الحرير القديم.

وهدفها هو دخول الصين أسواق آسيا الوسطى والشرق الأوسط وأوروبا وأفريقيا ومناطق أخرى، فضلا عن تكثيف مشاريع التجارة والاستثمار الدولية التي تشمل المزيد من البلدان واستخدام رؤوس أموال الدول المهتمة، وقد انضمت بالفعل أكثر من 150 دولة ومنظمة دولية إلى المبادرة.