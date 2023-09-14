وزيرة خارجية فرنسا: لا أحد يستطيع منازعة مصر على مكانتها

مصر قوة إقليمية

أكدت وزيرة خارجية فرنسا كاترين كولونا، أن مصر شريك تاريخي واستراتيجي، معقبة: “لدينا ثقة كبيرة في مصر”.

وقالت كاترين كولونا إنها سعيدة بالتواجد في مصر، وإنها ستعود قريبًا لـ مصر أثناء افتتاح المتحف المصري.

وأوضحت وزيرة خارجية فرنسا، خلال مؤتمر صحفي، بحضور وزير الخارجية المصري سامح شكري، أن مصر في قلب المتوسط، وأن مصر بلد مهم للغاية لـ فرنسا، وأن مكانة مصر لا يستطيع أحد أن ينازعها عليه.

وأضافت أن مصر قوة إقليمية، وتسعى لـ الحلول، وأن مصر دائمًا تسعى من أجل السلام، وأن فرنسا شريك لـ مصر، لتتقدم المنطقة، ويكون هناك استقرار.

وتابعت: “هناك الكثير من التحديات سنواجهها معًا”، لافتة إلى أنها تحدثت أثناء اللقاء مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم، عن تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، وتأثير ذلك على جميع الدول.