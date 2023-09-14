تضامن اجتماعي الأقصر: تنفيذ مبادرة "خير بالتقسيط" لدعم زواج الفتيات اليتيمات

أعلنت مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الأقصر أنه بالتنسيق والتعاون مع جمعية الأورمان تم تنفيذ المبادرة الإنسانية «خير بالتقسيط»، بالتعاون مع الجمعيات الأهلية الصغيرة المنتشرة لإستهداف دعم زواج الفتيات اليتيمات بقرى ومراكز محافظة الأقصر.

وأكد محمد حسين بغدادي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالأقصر أن كل هذه الجهود تأتي متواكبة مع ما تقدمه مبادرة «خير بالتقسيط»، من خدمات إنسانية جليلة لأبناء المجتمع المصري، وتقديم كل أوجه الرعاية المختلفة بالتعاون مع المجتمع المدني الذي أثبت أنه الركيزة الأساسية للتنمية والنماء، مشيدًا بالجهود المتميزة لمؤسسات وجمعيات المجتمع المدني، والتي تسهم دائمًا في إضفاء الفرحة والبهجة على وجوه البسطاء والأسر الأكثر احتياجًا، من خلال ما يتم تقديمه من أوجه الدعم والمساندة للفئات المستهدفة.

من جانبه، أوضح ممدوح شعبان مدير عام جمعية الأورمان أنه من خلال «خير بالتقسيط» يمكن للمتبرعين أن يقوموا بالتبرع على أقساط ممتدة بمبلغ 420 جنيها لمدة 36 شهرا وذلك ليستطيع الجميع المساهمة في دعم زواج الفتيات اليتيمات، ولوصول الخدمة إلى عدد أكبر من المستفيدين .

وأوضح أن جمعية الأورمان منذ إطلاقها لمشروع دعم زواج الفتيات اليتيمات ساهمت في زواج 19893 فتاة بجميع المحافظات، منها 1609 فتيات يتيمات في الأقصر، مشيرا إلى اختيار الفتيات وفق عدة اشتراطات، أهمها عقد قرانها، ووفاة عائلها، وعدم مقدرتها الاقتصادية من واقع بحث ميدانى تجريه الجمعية.