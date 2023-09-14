رفع 934 حالة إشغال طريق متنوع بالبحيرة

واصلت الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة تنفيذ حملات موسعة من جانب أجهزتها التنفيذية، لرفع الإشغالات وإزالة كافة التعديات من حرم الطريق العام ، أسفرت عن رفع 528 حالة إشغال طريق مخالف بنطاق عدة مناطق بدمنهور بالموقف وأبو الريش والنافورة و عبد السلام الشاذلي و سيدي عمر والكورنيش وافلاقة.

وفي ذات الشأن قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الدلنجات برفع 130 حالة اشغال متنوعة مابين ثابت ومتحرك بنطاق الشوارع الرئيسية والفرعية والميادين.

وفى سياق متصل قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ايتاي البارود برفع 225 حالة اشغال مخالف، كما تمكنت الحملات بمركز ومدينة رشيد من ضبط 31 حالة اشغال مخالف.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة بتكثيف الحملات اليومية لرفع الإشغالات من الشوارع للارتقاء بالحالة العامة داخل الشوارع الرئيسية، وإزالة أي تعديات على الأرصفة، للحفاظ على حرم الطريق العام وتيسير حركة المرور، ورفع مستوى الخدمات المقدمة لمواطني المحافظة.