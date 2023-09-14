المولد النبوي 2023..لماذا لم يولد الرسول في الأشهر الحرم أو رمضان؟ أسرار يغفلها الكثيرون

يكثر البحث مع اقتراب المولد النبوي 2023، عن الحكمة من عدم مولده صلى الله عليه وسلم في الأشهر الحرم أو في شهر رمضان؟، حيث إن في هذه الأيام منازل عظيمة أخبر عنها القرآن الكريم.

لماذا لم يولد الرسول في الأشهر الحرم أو رمضان؟

وفي حديثه عن المولد النبوي الشريف، قال الدكتور علي جمعة، إن مولده صلى الله عليه وآله وسلم يوم الاثنين، ثاني عشر شهر ربيع الأول، وهناك أقوال أنه ولد لليلتين خلتا من ربيع، وقيل: ثامنَه، وقيل غيرُ ذلك. والمشهور هو الأول وعليه العمل.

قال حبر الأمة ونور المقباس، سيدنا عبد الله بن عباس: «ولد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم الاثنين في أول شهر ربيع الأول، وأنزلت عليه النبوة في يوم الاثنين في أول شهر ربيع الأول، ودخل المدينة في يوم الاثنين في أول شهر ربيع الأول، وتوفي الاثنين في أول شهر ربيع الأول».

يقول شيخُ الإسلام الغيطيُّ نجمُ الدين، قدس الله روحه في عليين: «فأطوار انتقالاته صلى ﷲ عليه وآله وسلّم وجودًا، ونبوَّةً، وهجرةً، ووفاةً، وغير ذلك كانت خاصَّةً بيومٍ واحدٍ؛ وهو يوم الاثنين، فيكون في حقِّه صلى ﷲ عليه وآله وسلّم كيوم الجمعة في حقِّ آدم عليه السَّلام: فيه خُلق، وفيه أُنزل إلى الأرض، وفيه تاب ﷲ عليه، وفيه مات، فڪانت أطواره الوجوديَّةُ والدِّينيَّةُ خـــاصَّةً بيومٍ واحدٍ وهو يوم الجمعةِ.

وشدد علي جمعة : إذا كان يوم الجمعة الذي خُلق فيه آدم عليه السَّلام خصَّ بساعةٍ لا يصادفها عبدٌ مسلمٌ يسأل ﷲ فيها خيرًا إلا أعطاه إيَّاه، فما بالك بالسَّاعة التي ولد فيها سيِّدُ المرسلين!».

«وإنَّما كان مولده في شهر ربيعٍ الأوَّل على ما هو المشهور وقول الجمهور، ولم يكن في الأشهر الحرم ولا في رمضان، إشارةً إلى أنَّه صلى ﷲ عليه وآله وسلّم لا يتشرَّف بالزَّمان، بل الزَّمان هو الذي يتشرَّف به كالأماكن، فلو ولد في ذلك لتُوهِّم أنَّه صلى ﷲ عليه وآله وسلّم تشرَّفَ بذلك الزَّمان الفاضل، فجعل ﷲ تعالى مولده عليه الصَّلاة والسَّلام في غيرها لتِظهَرَ عنايته به وكرامته عليه، ويتشرَّفُ ذلك الشَّهرُ بمولد ذلك النبيِّ الكاملِ».

أجمل ما قيل في المولد النبوي الشريف

ولدَ الحبيبُ وخدُّه متوردُ .. والنورُ مِن وَجَنَاتِهِ يتوقَّدُ

وُلِد الذي لولاه ما كان النَّقَـــا .. كلا ولا ذُكِرَ الحِمَى والمعهدُ

هذا الذي لولاهُ ما ذُكرت قُبا .. كلا ولا كان المُحَصَّبُ يُقصَدُ

جبريلُ نادَى في محاسن وصفه .. هذا مليحُ اللونِ هذا أحمدُ

هذا كحيل الطرف هذا المصطفى .. هذا جميل الوجه هذا الأوحدُ

هذا جميلُ النعت هذا المرتضَى .. هذا حبيبُ الله هذا السيدُ

يا ليتَ كلَّ الدهرِ عِندي ذِكرُهُ .. يا ليتَ كلَّ الدهرِ عِندي مَوْلِدُ

عطِّر اللهم روضَ المصـطفى .. بشذى الوصل صلاةً وسلاما

وعلى الآل الڪرام الشُرَفا .. واجعل المختارَ لي دومًا إماما

صـل يـــا ربِّ عليـــه ڪلما .. أومض البرقُ وما الغيثُ همَى