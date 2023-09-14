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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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جامعة حلوان تكشف الأوراق المطلوبة للتسجيل بالدراسات العليا .. وكلية الآداب توضح الشروط

جامعة حلوان
جامعة حلوان

جامعة حلوان : 

  • استمرار قبول طلبات الاتحاق بالدراسات العليا حتي نهاية سبتمبر
  • التسجيل بالدراسات العليا بالكليات الكترونيا
  • تكشف الاوراق المطلوبة للالتحاق بالدراسات العليا
  • كلية الاداب توضح الشروط الخاصة بالدراسات العليا باقسامها

 

أعلنت كليات جامعة حلوان عن متابعة قبول الطلاب بمرحلة الدراسات العليا  بمراحلها الثلاثة ( دبلوم -ماجستير- دكتوراه) بكافة الكليات حتي نهاية شهر سبتمبر ٢٠٢٣  ، وذالك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة و الدكتور عماد ابو الدهب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا.


وكشف الدكتور السيد قنديل ان الجامعة قد فتحت باب التقدم للدراسات العليا لراغبي الالتحاق بها في عدة تخصصات مختلفة بكليات الجامعة ، و يتم التقدم  للجامعة عن طريق التسجيل الالكتروني بالمواقع الخاصة بالكليات .

واضاف أن المستندات المطلوبة للتقديم بمرحلة الدارسات العليا بجامعة حلوان كالتالي:

• صورة شهادة البكالوريوس 
• بيان التقديرات 
• الموقف من التجنيد 
• موافقة جهة العمل 
• صورة الرقم القومى 
• صورة الماجستير للتقديم للدكتوراه 
• شهادة الميلاد 
• شهادة حسن سير وسلوك 
• صوره شخصيه


و كشفت الدكتور مها حسني عميدة  كلية الاداب جامعة حلوان  البرامج المتاحة للدراسات  العليا بالكلية   و الشروط الخاصة بها  و تشمل :

اللغة العربية وآدابها:
فتح مرحلتي الماجستير والدكتوراه لجميع الشعب وضرورة اجتياز المقابلة الشخصية، ويشترط خريج آداب قسم اللغة العربية فقط.

اللغة الإنجليزية وآدابها:
تفعيل مرحلتي الماجستير والدكتوراه شعبة أدب في الفصل الدراسي الأول والثاني، وأيضا تفعيل مرحلة الماجستير شعبة اللغة والترجمة في الفصل الدراسي الأول والثاني، وتفعيل مرحلة الدكتوراه شعبة اللغة والترجمة في الفصل الدراسي الأول فقط، وكذلك تفعيل دبلوم الترجمة التحريرية والفورية في الفصل الدراسي الأول، وضرورة اجتياز الامتحان التحريري – الشفوي، ويكون خريج آداب قسم اللغة الإنجليزية أو ما يعادلها ” ألسن قسم اللغة الإنجليزية أو كلية تربية قسم انجليزي لمرحلة الدبلوم فقط”.

وأيضا جـاري إلغاء دبلوم اللغة الإنجليزية التطبيقي – دبلوم النقـد الأدبـي وعلاقته بفنون المسرح والسينما وعمل تطوير برنامج جديد مـن اللائحـة.

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اللغة الفرنسية وآدابها:
فتح جميع مراحل (دبلوم – ماجستير – دكتوراه) بجميع الشعب، واجتياز الامتحان التحريري والشفوي، ويشترط ان يكون خريج آداب قسم لغة فرنسية – أو ما يعادلها _ ألسن قسم لغة فرنسية أو كلية تربية قسم لغة فرنسية لمرحلة الدبلوم فقط.

اللغات الشرقية وآدابها:
فتح جميع المراحل (الماجستير – الدكتوراه) جميع الشعب، ويكون حاصل على الماجستير من الجامعات الحكومية، وان يكون خريج آداب قسم اللغات الشرقية – السن قسم اللغات الشرقية.

اللغة الألمانية وآدابها: فتح مرحلة (الماجستير)، وضرورة اجتياز الامتحان التحريري والشفوي، وأن يكون خريج آداب قسم لغة ألمانية أو ما يعادلها “ألسن قسم لغة ألمانية”.

اللغة الإيطالية وآدابها:
فتح مرحلتي (الماجستير – الدكتوراه)، واجتياز المقابلة الشخصية، وأن يكون خريج آداب قسم لغة إيطالية أو ما يعادلها “السن قسم لغة إيطالية”.

اللغة الإسبانية وآدابها:
اجتياز الاختبارين الشفوي والتحريري لمرحلة الماجستير.

اللغة العبرية وآدابها:
اجتياز المقابلة الشخصية، أن يكون خريج آداب قسم لغة عبرية أو السن لغة عبرية.

الإعلام آداب حلوان:
أن يكون حاصل على ليسانس من كلية الآداب جامعة حلوان، وحاصل على ماجستير من كلية الآداب جامعة حلوان و يجتاز الامتحان الشفوي والتحريري في مادتي مناهج البحث والترجمة الإعلامية، وألا يقل عدد المتقدمين في كل شعبة عن ( خمس طلاب) بالنسبة للوافدين أن يكون حاصلا على آخر مؤهل دراسي من أحد أقسام أو كليات الإعلام بجانب المعادلة من المجلس الأعلى للجامعات.

التاريخ آداب حلوان:
فتح مرحلتي الماجستير والدكتوراه لجميع الشعب بدون شروط، وان يكون خريج آداب قسم التاريخ.

الآثار والحضارة :
فتح مرحلتي الماجستير والدكتوراه لشعبتي الآثار المصرية والآثار الإسلامية بدون شروط، وأن يكون خريج آداب قسم الآثار أو كلية الآثار.

علوم مسرح آداب حلوان:
فتح جميع مراحل (ماجستير – دكتوراه) بجميع الشعب، واجتياز الامتحان التحريري والشفوي، وأيضا المقابلة الشخصية، ويشترط ان يكون خريج أذاب قسم مسرح أو ما يعادلها.

الاجتماع آداب حلوان:
فتح جميع مراحل (ماجستير – دكتوراه) بجميع الشعب، واجتياز المقابلة الشخصية، ويكون خريج آداب قسم الاجتماع.

المكتبات والمعلومات:

فتح جميع مراحل (دبلوم – ماجستير – دكتوراه)، واجتياز المقابلة الشخصية والامتحان التحريري، ويكون خريج آداب قسم المكتبات والمعلومات.

علم النفس:
اجتياز المقابلة الشخصية، ويكون خريج آداب قسم علم النفس فقط .

الفلسفة:
فتح مرحلتي الماجستير – الدكتوراة بدون شروط، ويكون خريج آداب فلسفة.

الجغرافيا:
فتح مرحلتي الماجستير – الدكتوراة بدون شروط، ويقبل خريج آداب جغرافيا.

الدبلوم المهني التطبيقي لنظم المعلومات الجغرافية GIS :

يقبل خريج آداب أي قسم أو خريج أي كلية أو مايعادلها.

الآداب جامعة حلوان التسجيل الكترونيا التقدم للدراسات العليا Jobs Education

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