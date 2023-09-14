الجزائر.. الحماية المدنية تنجح في انتشال 5 جثث من تحت الأنقاض بليبيا



تمكنت الحماية المدنية الجزائرية المُتواجدة في ليبيا، من انتشال 5 جثث لحد الآن من تحت الأنقاض التي خلّفها إعصار “دانيال” بمدينة درنة الليبية.

ووفق صحيفة سبق برس؛ فأن فرق البحث والإنقاذ الجزائرية تواصل جهودها في البحث عن المفقودين وإسعاف ضحايا الإعصار المُدمر الذي ضرب ليبيا مؤخرا.

فيما ابرزت قناة العربية تصريحات الهلال الأحمر الليبي، اليوم الخميس الذي تحدث عن حصيلة مرعبة لضحايا الفيضانات، فقد أكد أن عدد الوفيات تجاوز 11,000 شخص بينما بلغ عدد المفقودين نحو 20,000 شخص.

وكان الصليب الأحمر الليبي قد افاد بأن الفيضانات الأخيرة التي ضربت مدينة درنة أدت إلى نقل مخلفات الحرب القابلة للانفجار من مواقعها السابقة إلى مناطق في جميع أنحاء المناطق التي غمرتها الفيضانات.

وقال الصليب الأحمر في بيان له علي صفحته علي فيسبوك :

من المعروف أن درنه مدينة ملوثة بـ مخلفات الحرب القابلة للانفجار بالتالي فإن خطر مواجهة مخلفات الحرب القابلة للانفجار منتشر في جميع أنحاء المدينة.

وأضاف البيان :، ولا تزال المتفجرات من مخلفات الحرب حية وخطيرة لذا فعلي المواطنين ورجال الإنقاذ أن يكونوا على دراية بهذا الخطر لتقليل المزيد من الخسائر في الأرواح.

واتم البيان قائلا : إذا وجدت أي شيء، فلا تحاول تحريكه بل ضع علامة على المنطقة لتحذير الآخرين وأتصل بالسلطات.