سراج: القطاع العقاري فى تطور بدعم من الدولة وتصديره يسير بخطى ثابتة

صرح أمين سراج العضو المنتدب لهايد بارك للتطوير العقاري أن هناك تعاونا كبيرا بين الحكومة المصرية والشركات العقارية وهو ما أضفى المزيد من التطور للقطاع.

وقال خلال مؤتمر صحفى اليوم الخميس إن تصدير العقار أصبح من أهم الملفات حاليا ويتقدم إلى الأمام بشكل سريع .

وأشار إلى أن المسئولية المجتمعية دائما نصب أعينه لافتا الى انه تم تقديم المساندة والدعم للعديد من المؤسسات الخيرية من خلال تبرعات تجاوزت ال 5 ملايين جنيه خلال النصف الاول من عام 2023.

وقال على مدار العام تم التنوع بين تقديم وجبات إفطار للمئات من الأسر بالقرى الفقيرة، وشراء أجهزة ومستلزمات طبية وكذلك تحمل نفقات إجراء عمليات جراحية لمرضى القلب والسرطان للمساعدة في شفائهم وإدخال الفرح والسرور على نفوس ذويهم.

وقال تبرعنا بقيمة 5.6 مليون جنيه خلال الفترة من مارس إلى يوليو من عام 2023 مقسمة بين إطعام غير القادرين من خلال الشراكة مع مؤسسة مصر الخير لتوزيع 500 وجبة يوميًا خلال شهر رمضان الكريم، وذبح 5 أضحية خلال عيد الأضحى وتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجًا، وبين دعم إجراء عمليات جراحية للأطفال من خلال شراكة مع مؤسسة مجدي يعقوب لأمراض وأبحاث القلب لتحمل تكلفة إجراء عمليات قلب المفتوح لـ15 طفلًا، وتحمل تكلفة شراء أجهزة طبية لمستشفى دار السلام للأورام، وكذلك التبرع لإنشاء وحدة جراحة مناظير الجهاز الدمعي لصالح عمليات تجميل عيون الأطفال في مستشفى أبو الريش.