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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بدء عزاء الفنانة كاريمان بمسجد الحامدية الشاذلية

الراحلة كاريمان
الراحلة كاريمان

بدء منذ قليل عزاء الفنانة الراحلة كاريمان بمسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين، وذلك بحضور أفراد أسرتها وأصدقائها المقربين.



 

جنازة الفنانة الراحلة كاريمان

 

شيعت جثمان الفنانة كاريمان، إلي مثواها الاخير بعد صلاة الجنازة عليها في مسجد مصطفى محمود.

وودعها نجلها بدموع حارة، وسط غياب نجوم الفن مراسم التشييع والجنازة. 

وتصدر خبر وفاة الفنانة كريمان محركات البحث فى جوجل، وذلك بعد أن أعلن نجلها الوحيد رجل الأعمال شيرين من خلال منشور عبر موقع “فيسبوك”،عن وفاتها عن عمر ناهز 86 عاما، بعد صراع طويل مع المرض.

 

ورغم اعتزال الفنانة كريمان الفن وابتعادها الكامل عن الأضواء منذ سنوات طويلة، بعد أن ارتدت الحجاب، إلا أنها ما زالت عالقة فى أذهاننا من خلال أعمالها المميزة التى قدمتها منذ دخولها الفن.

قدمت الفنانة كاريمان بعض المسرحيات التى يشاهدها الجمهور ويستمتع بها حتى هذا الوقت، أبرزها: عمتي فتافيت السكر، وكناس في جاردن سيتي.

الفنانة الراحلة كاريمان ة كاريمان عزاء الفنانة الراحلة كاريمان شيرين مهدي

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