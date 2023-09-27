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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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اقبض 3 آلاف جنيه في دقايق| هكذا يمكنك تحقيق أرباح من مواقع الإنترنت.. خطوات سهلة وبسيطة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

في كثير من الأحيان، يبحث العديد من الراغبين في الحصول على مصدر دخل إضافي عن مصادر موثوق بها عبر الإنترنت تمكنهم من ربح أموال طائلة بسهولة ويسر. ويمكن أن توفر العديد من المواقع على الويب هذه الفرصة للأفراد لكسب الأموال من خلال أداء بعض المهام البسيطة في مجموعة متنوعة من المجالات. وفي هذا التقرير، سنلقي نظرة على بعض المصادر التي تتيح لمستخدمي الإنترنت الحصول على دخل إضافي وكسب المزيد من الأموال.

 

 

1- مواقع إجراء الاستبيانات

هناك بعض المواقع التي تتيح لمستخدميها كسب مبلغ مالي إضافي يتراوح بين 50 دولارًا و100 دولار شهريًا من خلال إجراء الاستبيانات عبر الإنترنت. كل ما عليك فعله هو البحث عن تلك المواقع المتخصصة في إجراء الاستبيانات المدفوعة والاشتراك في أكبر عدد ممكن منها لزيادة فرصك في الحصول على الاستبيانات العالية الأجر.

كيفية استخدام مواقع الاستبيانات:

قم بتسجيل بريدك الإلكتروني على مواقع الاستبيانات.

ابحث عن الاستبيانات المتاحة واشترك فيها.

أكمل الاستبيانات بعناية واحرص على متابعة العروض المتاحة بشكل دوري.

استفد من المكافآت المالية أو البطاقات الهدايا أو المشاركة في المسابقات التي تقدمها بعض مواقع الاستبيانات.
 

2- اختبار المواقع

هناك العديد من المواقع التي تدفع لمستخدميها مقابل اختبار قابلية استخدام المواقع عبر الإنترنت. يتعين على المستخدمين القيام بزيارة الموقع وتقديم تعليقاتهم حول تصميم الموقع وسهولة الاستخدام.

عند إجراء اختبار للموقع، قد تستغرق المدة 15 دقيقة، مقابل الحصول على 10 دولارات لكل اختبار.

كيفية إجراء اختبار المواقع:

قم بزيارة الموقع وتصفحه للمرة الأولى.

قم بتسجيل صوتك وتقديم تعليقاتك وملاحظاتك حول تجربتك.
في بعض الأحيان قد يتم طلب اختيار إحدى السلع وشرائها من على موقع أحد بائعي التجزئة.

تحتاج تلك العملية إلى جهاز كمبيوتر وميكروفون، وسرعة عالية للإنترنت.

اربح مالًا إضافيًا مقابل كل اختبار تقوم به.
 

3- مواقع معلم الطلاب

في كثير من الأحيان، يقوم أولياء الأمور بالبحث عن معلمين عبر الإنترنت لمساعدة أطفالهم في واجباتهم المدرسية أو لتقديم الدعم الأكاديمي لطلاب الكليات.

كيفية استخدام مواقع معلم الطلاب:

قم بالتسجيل على موقع معلم الطلاب.

حدد مجال تدريسك وخبرتك التعليمية.

ابحث عن طلبات التدريس وقدم خدماتك كمعلم عبر الإنترنت.

قد يحتاج المصدر إلى اقتناء كمبيوتر خاص به وسرعة إنترنت عالية.

يتم تحديد الرواتب على حسب الخبرة المطلوبة من قبل الشركات، ويتطلب بعضها أن يكون المستخدم لديه خبرة قوية، بينما تتطلب شركات أخرى خلفية تعليمية محددة.

يمكن ربح مبلغ يتراوح بين 9 و30 دولار بناءً على الخبرة التعليمية والمادة التي يقوم بتدريسها.

باستخدام هذه الطرق والمصادر، يمكن للأفراد كسب دخل إضافي عبر الإنترنت بسهولة. يجب على المستخدمين اختيار الطريقة التي تناسب مهاراتهم واهتماماتهم والالتزام بالعمل بجد لتحقيق النجاح.

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