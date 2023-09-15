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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تحقيقات

تخفيضات 30%.. مفاجأة بشأن أسعار الأدوات المدرسية في 24 معرضا

أهلا مدارس
أهلا مدارس

تبذل الدولة جهودًا كبيرة من أجل توفير السلع الأساسية واحتياجات المواطنين، بأسعار مخفضة، خاصة مع حلول المدارس، لتخفيف آثار الأزمات العالمية، بداية من تداعيات جائحة فيروس كورونا، والتداعيات الاقتصادية للحرب بين روسيا وأوكرانيا، وذلك عبر المبادرات والمعارض وفي مقدمتها معارض أهلا مدارس التي تأتي على غرار أهلاً رمضان، ومبادرة كلنا واحد لوزارة الداخلية، والمجمعات الاستهلاكية لوزارة التموين ووزارة الزراعة.

معارض أهلاً مدارس

وفي هذا الإطار، تم فتح العديد من معارض أهلا مدارس في المحافظات بأسعار مخفضة من أجل التخفيف عن كاهل الأسر المصرية، وتضم الأدوات المدرسية والزي المدرسي وغيرها.

يتطلع أولياء الأمور لمعرفة أسعار وأماكن معرض أهلا مدارس 2023 في جميع المحافظات، خاصة مع اقتراب موعد بدء الدراسة لجميع المدارس الحكومية والخاصة وغيرها، لما توفره من مستلزمات دراسية بأسعار مخفضة.

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رئيس مدينة الغردقة يفتتح معرض أهلاً مدارس بأسعار مخفضة

وجرى فتح العديد من معارض أهلا مدارس في المحافظات بأسعار مخفضة من أجل التخفيف عن كاهل الأسر المصرية، وتضم الأدوات المدرسية والزي المدرسي وغيرها.

وجاءت أماكن معرض أهلا المدارس في المحافظات كالآتي:

  • معارض أهلا مدارس في محافظة القليوبية
  • شارع فريد ندا في بنها.
  • ميدان المؤسسة شبرا الخيمة.
  • معارض أهلا مدارس في محافظة البحر الأحمر
  • مدينة رأس غارب بشارع الإذاعة وسط المدينة.
  • مدينة الغردقة بشارع النصر وسط المدينة.
  • مدينة سفاجا في شارع الاستاد بجوار السور.
  • مدينة القصير بشارع جامعة الدول العربية.
  • معارض أهلا مدارس في محافظة الدقهلية
  • الفرع الرئيسي في مدينة المنصورة أمام حي شرق.
  • 18 فرعا في كل الإدارات التعليمية المختلفة بالمحافظة.
  • معارض أهلا مدارس في محافظة بني سويف
  • خلف الصالون الأخضر بمدينة بني سويف.
  • معارض أهلا مدارس في محافظة سوهاج
  • مدينة ناصر بحي شرق سوهاج.
  • معارض أهلا مدارس في محافظة الأقصر
  • السوق الحضري بمنطقة أبوالجود وسط مدينة الأقصر.
  • شارع البحر وسط مدينة إسنا.
  • أمام محطة السكة الحديد وسط مدينة الأقصر.
  • معارض أهلا مدارس في محافظة الوادي الجديد
  • شارع النبوي المهندس بالخارجة.
  • ميدان المستشفى بالداخلة.
  • معارض أهلا مدارس في محافظة مطروح
  • مدينة الحمام والعلمين وسيدي براني والنجيلة.
أسعار في متناول الجميع.. معرض "أهلا مدارس" بفيصل بالجيزة (في | مصراوى
أهلا مدارس

التركيز على المنتج المصري

ويستقبل معرض " أهلا مدارس " الرئيسى " بقاعة جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بأرض المعارض بمدينة نصر،  الجمهور  اعتبارا من صباح اليوم الجمعة ، بعد افتتاح الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية  المعرض مساء أمس الخميس ،حيث يتم طرح كافة المستلزمات والأدوات المدرسية والزي المدرسي للطلاب بمراحل التعليم المختلفة بأسعار مخفضة تقل عن مثيلاتها فى الأسواق الأخرى بنسبة تصل إلى 30%.

كما انطلقت معارض "أهلا رمضان " في العديد من المحافظات وتم افتتاح أكثر من فرع للمعارض بمحافظات " الأقصر وقنا والقليوبية ، ودمياط وبنى سويف والدقهلية والغربية والإسكندرية "  وغيرها من العديد من المحافظات ،  ومن المقرر توفير أيضا الكتب الخارجية  بأسعار مخفضة مقارنة بمثيلاتها في الأسواق الأخرى، مع التركيز على المنتج المصري بهدف تعميق الصناعات المحلية.

وكان  الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، قد أكد  أن افتتاح معارض "أهلاً مدارس" يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بإقامة العديد من المعارض المختلفة لمحاربة الغلاء وتوفير السلع للمواطنين ومستلزمات المدارس بأسعار مخفضة، لتخفيف العبء عن كاهل الأسرة المصرية، وتنفيذًا لتكليفات رئيس مجلس الوزراء، والمتابعة المستمرة لتحقيق أكبر استفادة ممكنة للمواطنين وأن المعرض الرئيسي يقام بصالة جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بأرض المعارض بمدينة نصر خلال الفترة من 15 سبتمبر إلى 29 سبتمبر، على مساحة 6000 متر بمشاركة 170 عارضا متنوعا ما بين الأدوات المدرسية والمنتجات الجلدية والشنط والأدوات الإلكترونية المدرسية والملابس إضافة إلى 20 جناحا للسلع الغذائية.

ومن جانبه، قال الخبير الاقتصادي، الدكتور رشاد عبده، إن فكرة معارض أهلاً مدارس، وغيرها من نفس نوع هذه المعارض، توفر التكلفة العالية للشركات التي تقوم بالدعاية والإعلانات لمنتجاتها، لأن الشركات مستفيدة والمعارض والمواطن كذلك مستفيدين، إذ أن تلك المعارض "تساعد الشركات على عرض منتجاتها".

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وأضاف عبده في تصريحات لـ "صدى البلد"، أنه يتمنى استمرار هذه المعارض بجميع أشكالها وأنواعها طوال السنة، ومنها: معارض المدارس ومعارض رمضان ومعارض السلع الغذائية وغيرها من المعارض، التي "توفر للمواطن جميع السلع التي يحتاجها بأسعار منخفضة ومناسبة له".

 

وأشار: إلى أن المعارض تساعد المواطن وتوفر له السلع الغذائية بأسعار مخفضة، وخاصة في تلك الظروف العصيبة، بعد الحرب الروسية الأوكرانية، مطالباً بوجود مثل هذه الأسواق بشكل دائم، كما يطالب الدولة بعدم إلزام التجار بإيجارات في هذه الظروف العصيبة".

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