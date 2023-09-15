أستاذ آثار إسلامية: مسجد فاطمة النبوية له النصيب الأكبر في الإعمار والتجديد

قال الدكتور منصورعبد الرازق أستاذ الآثار الإسلامية بجامعة القاهرة، إن مسجد فاطمة النبوية بالدرب الأحمر، أحد المساجد والآثار الإسلامية الموجودة بالقاهرة، والتى تحمل اسم علم من أعلام أل البيت، والتى شرفت مصر بقدومها خلال القرن الأول الهجري، مضيفا أن المسجد له الحظ الأوفر من الإعمار والتجديد.

وحكى عبد الرازق خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "8 الصبح" المذاع على فضائية "دي إم سي"، تقديم الإعلامية "هبة ماهر" عن بداية بناء هذا المسجد، حينما جاءت السيدة فاطمة النبوية، وهي من النماذج التى جاءت إلى مصر نتيجة عدد من المضايقات التى حدثت لهم من قبل الأمويين فى عهد الخليفة يزيد بن معاوية الأموي فجاءت السيدة زينب والسيدة فاطمة.

السيدة فاطمة النبوية شبية بالسيدة فاطمة الزهراء بنت النبي صلي الله عليه وسلم

وأضاف أستاذ الأثار الأسلامية بجامعة القاهرة أن السيدة فاطمة النبوية كانت شبيهة بالسيدة فاطمة الزهراء بنت رسزل الله صلي الله عليه وسلم، وكانت أقرب آل البيت شبها بالسيدة فاطمة الزهراء رضي الله عنها.



