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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

افتتاح قصر ثقافة أبو المطامير بالبحيرة وانطلاق ملتقى "أهل مصر" بالعريش

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تحفل أجندة الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، هذا الأسبوع بمجموعة متميزة من الفعاليات الثقافية والفنية، اعتبارا من اليوم الجمعة 15 سبتمبر وحتى يوم 21 سبتمبر الحالي.

من أبرز تلك الفعاليات افتتاح قصر ثقافة أبو المطامير، الثلاثاء المقبل 19 سبتمبر بالتزامن مع العيد القومي لمحافظة البحيرة، والذي من المقرر أن يحمل مسرحه اسم الفنان الراحل محمود الجندي، ليحتضن كافة المواهب الفنية الشابة بالمحافظة. إلى جانب استمرار عروض مهرجان مسرح الهواة في دورته 19 بقصر ثقافة روض الفرج، والتي انطلقت أمس الخميس وتقدم به عشرة عروض لفرق الجمعيات الثقافية المسرحية من مختلف الأقاليم.

ومن البحيرة إلى مطروح يستعد قصر ثقافة مرسى مطروح لاستقبال ملتقى مراسم السلوم للرسم والتصوير يوم 18 سبتمبر وتستمر فعالياته حتى نهاية الشهر الحالي، وفي اليوم ذاته يشهد قصر ثقافة العريش الملتقى الثاني عشر لشباب المحافظات الحدودية ضمن مشروع "أهل مصر" ويستمر حتى 25 سبتمبر.

وفي الإسكندرية تنظم هيئة قصور الثقافة مجموعة كبيرة من الفعاليات أهمها لقاء يوم الأحد المقبل 17 سبتمبر بقصر ثقافة الأنفوشي، احتفاء بالكاتب والسيناريست محمد السيد عيد ضمن برنامج "العودة إلى الجذور"، هذا إلى جانب حفل فني بمناسبة ذكرى رحيل فنان الشعب سيد درويش، تحييه فرقة الأنفوشي للموسيقى العربية بقيادة المايسترو هيثم مدحت بسيوني.

وفي برج العرب تختتم فعاليات مبادرة "أنت الحياة" المقامة بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة، والتي انطلقت الأسبوع الماضي. كما تقيم هيئة قصور الثقافة مجموعة من حفلات توقيع كتب النشر الإقليمي الفائزة عام 2022 وذلك في عدد من قصور الثقافة بالمحافظات، كما تواصل الهيئة تقديم الورش الفنية المقامة ضمن المبادرة الصيفية "ثقافتنا في إجازتنا" منها ورش تعليم رسم الكاريكاتير، التصوير الفوتوغرافي، كتابة القصة، إلى جانب الأمسيات الأدبية والعروض الفنية لفرق الموسيقى العربية والفنون الشعبية.

وتضم الأجندة هذا الأسبوع مجموعة من الفعاليات تناقش قضايا متنوعة، منها التنمر، التغير المناخي، ترشيد استهلاك الطاقة، السلام في الشرق الأوسط، بالإضافة إلى الاحتفال بالمولد النبوي الشريف واليوم العالمي لحفظ طبقة الأوزون.

الهيئة العامة لقصور الثقافة عمرو البسيوني الفعاليات الثقافية قصر ثقافة أبو المطامير العيد القومي لمحافظة البحيرة

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