وسط آلاف المريدين.. محمود التهامي يحيي الليلة الختامية لمولد جلال الدين السيوطي

أحيا الشيخ محمود التهامي الليلة الختامية لمولد العارف بالله جلال الدين السيوطي في أسيوط، واستمرت الاحتفالية حتى الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة.

وحضر الآلاف من الأهالي وأتباع الطرق الصوفية وأهالي الصعيد، وسط تأمينات مكثفة من رجال الشرطة.

وألقى التهامي العديد من القصائد، وسط زحام شديد من المريدين، فيما حرص أتباع الطرق الصوفية على توزيع المأكولات والمشروبات على الزائرين، وإقامة الطرق الصوفية لحلقات من الإنشاد داخل مسجد جلال الدين السيوطي.

وفرضت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط، كردونات أمنية؛ لتأمين الاحتفالات بالليلة الختامية لمولد العارف بالله جلال الدين السيوطي.

وألهب "التهامى" حماس المواطنين الذين توافدوا على الساحة؛ للاحتفال بالمولد، والذين تفاعلوا مع الإنشاد الديني، وظلوا يتمايلون بأجسادهم مع الموسيقى وكلمات الذكر.

ووجه الشيخ محمود التهامى، التحية لرجال الداخلية، الذين يقومون بتأمين الاحتفال.