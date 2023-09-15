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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

فيجو الدخلاوي: أنا خريج دبلوم صنايع وبدايتي كانت مع حمو بيكا

فيجو الدخلاوى
فيجو الدخلاوى

قال فيجو الدخلاوى، إن اسمه الحقيقي أحمد وفيجو نسبة للاعب البرتغالى لويس فيجو، والدخلاوى نسبة لمنطقته الدخيلة.

وأضاف فيجو الدخلاوى، خلال حواره مع برنامج "كلام مابينا"، المذاع عبر قناة "صدى البلد"، تقديم مى البحيرى، أن أى مزيكا تظهر بشكل جديد يحدث هجوم عليها، وبعد فترة تفرض نفسها يقل الهجوم، لافتا إلى أن أغانى المهرجانات بعضها يكون طرب وغناء وبعضها يكون مجرد أداء. 

وأوضح فيجو الدخلاوى أن عمرو دياب فى بداية تعرض للهامو بصورة كبيرة، ولهذا الأمر بدأ تكملة مسيرته، مضيفا: أأول تعاون لي كان مع حمو بيكا".

دبلوم صنايعي 

وتابع فيجو الدخلاوى، أنه ظل يجرب المزيكا الجديدة لمدة خمس سنوات، وبدأ الظهور رسميا منذ 2019 معقبا: "انا دبلوم صنايعي ومفيش حد فى عيلتى ليه فى المزيكا وأغنية رب الكون ميزنا بميزة كانت بداية الشهرة".

وعن الكلمات الخارجة قال: "فى البداية كنا بنعمل الأغانى من الكلمات اللى بنسمعها فى الشارع، ولم يكن فى الحسبان الشهرة، وبعد الانتشار الواسع للمهرجانات بدأنا مراعاة الكلمات اللائقة".

وأشار فيجو الدخلاوى، إلى أنه يغنى كافة الألوان الغنائية، ولكنه اشتهر فى أغانى المهرجانات، لافتا إلى أن النفسنة موجودة بشكل كبير فى الوسط الفنى، والأمر لا مثل مشكلة بالنسبة له لأن المزيكا رزق. 

وتابع فيجو الدخلاوى، أنه تعرض للكثير من الغدر من أصدقائه، والعديد أوقعه فى مشاكل لم يكن سببا فيها، لافتا إلى عدم وجود مشاكل مع حمو بيكا. 

الدخيلة الفن المهرجانات الوسط الفنى المطرب حمو بيكا عمرو دياب فيجو الدخلاوي

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