إسلام ساسو : لحن أغنية بنت الجيران متاخد من حاجة مستخبية لحماقى

قال الموزع الموسيقي إسلام ساسو، إن أغنية بنت الجيران حققت نجاحا ضخما ولم يكن يتخيل نجاحها بهذا الشكل الكبير.

وأضاف ساسو ، خلال حواره مع برنامج "كلام مابينا"، المذاع عبر قناة "صدى البلد"، تقديم مى البحيرى، أنه كان يقصد ربط إسمه بالأغاني حتى لا ينساه الجمهور، معقبا:" بنت صاحبتى هى اللى سجلت اسلام ساسو بصوتها".

بنت الجيران

وأوضح اسلام ساسو أن الأغنية بنت الجيران كانت لـ حسن شاكوش لوحده وهو اقترح ضم عمر كمال للأغنية، مشيرا إلى أن الأغنية منقولة مع أغنية محمد حماقى حاجة مستخبية وأنه اشتغل توزيع اللحن بدون معرفة أنها تعود لحماقى ومدين.