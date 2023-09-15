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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أشرف زكي في عزاء والد محمد مهران.. فيديو وصور

محمد مهران
محمد مهران

أقام الفنان محمد مهران مراسم عزاء والده والذى أقيم في مسجد ثابت مكي بمصر القديمة، الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم.

شاهد الفيديو هنا 

وحرص الفنان أشرف زكى نقيب الممثلين على الحضور وتقديم واجب العزاء للفنان محمد مهران.

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محمد مهران  

أعلن الفنان محمد مهران، رحيل والده منذ قليل في منشور له عبر فيسبوك، وكشف عن موعد وتفاصيل الجنازة والعزاء.

وكتب محمد مهران عبر فيسبوك:"توفى إلى رحمه الله والدى جمال محمود مهران..  صلاه الجنازه بعد صلاه الجمعه بمسجد عمرو بن العاص.. و العزاء بدار مناسبات مسجد الرواس خلف مستشفى ٥٧٣٥٧  بعد صلاه المغرب".

تعرض الفنان محمد مهران  لأزمة صحية بعد ساعات من دخول زميلته الفنانة لقاء سويدان إلى غرفة العمليات عقب أيام من تواجدهما في حفل زفاف ميرنا نور الدين، في شهر يونيو الماضي.

وكتبت زوجة الفنان محمد مهران عبر فيسبوك: "الحمد لله مهران خرج من العمليات  اللهم تمم شفائه على خير اللهم احفظ زوجي". 

عزاء والد محمد مهران
عزاء والد محمد مهران
عزاء والد محمد مهران
عزاء والد محمد مهران
عزاء والد محمد مهران
عزاء والد محمد مهران
عزاء والد محمد مهران
عزاء والد محمد مهران
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