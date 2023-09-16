بنتلي و رولز رويس.. أغلى وأفخم 5 سيارات في السوق السعودي

يحتوي السوق السعودي على حزمة متنوعة من أفخم السيارات حول العالم، والتي تحمل جانبا كبيرا من الرفاهية، إلى جانب التجهيزات الفنية والتقنية، والقدرات العالية من ناحية التسارع أيضا، بالإضافة إلى استخدام لمسات خاصة تتعلق بالمقصورة الداخلية، مثل خاصة “التدليك، والتحكم في المناخ”، بالاضافة إلى الجلد الفاخر، وشاشات العرض، وغيرها من تقنيات مميزة.

وفي سياق هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" تقريرا عن أغلى 5 سيارات في السوق السعودي موديلات 2023.

اغلى 5 سيارات في السوق السعودي

1 – رولز رويس كولينان

تأتي كولينان بسعر يبلغ مليون و424 الف ريال، وتعتمد السيارة على محرك من 12 أسطوانة سعة 6700 سي سي، يستطيع ضخ قوة قدرها 563 حصان، وعزم اقصى للدوران 850 نيوتن/متر، بالإضافة إلى سرعة قصوى تصل إلى 250 كيلومتر/ساعة، وناقل حركة أوتوماتيكي الأداء، إلى جانب زمن للتسارع يبلغ 6.7 ثانية للوصول من 0 لـ 100 كم/ساعة.

اغلى 5 سيارات في السوق السعودي

2 – بنتلي بنتايجا

تقدم بنتلي بنتايجا بسعر يصل إلى مليون و386 ألف ريال، وتستمد السيارة قوتها من محرك 12 سلندر، سعة 6000 سي سي، يستطيع أن ينتج 626 حصان، وعزم دوران 900 نيوتن/متر، بالاضافة إلى ناقل سرعات أوتوماتيك وسرعة قصوى تصل إلى 301 كيلومتر في الساعة، مع امكانية الوصول من 0 لـ 100 كم/س في غضون 401 ثانية.

اغلى 5 سيارات في السوق السعودي

3 - أستون مارتن DBX

يبلغ سعر السيارة أستون مارتن DBX نحو مليون و214 ألف ريال، وتأتي السيارة بتصميم الـ SUV الفاخر، مع محرك 8 سلندر، سعة 4000 سي سي، بقوة اجمالية قدرها 542 حصان، وعزم اقصى للدوران يبلغ 700 نيوتن/متر، وناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء مع سرعة قصوى تصل إلى 291 كم/س، وزمن للتسارع من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال مدة تستغرق 4.5 ثانية.

اغلى 5 سيارات في السوق السعودي

4 - رولز رويس جوست

جاءت السيارة رولز رويس جوست بسعر مليون و345 ألف ريال، وتعمل السيارة بمحرك 6800 سي سي 12 سلندر، بقوة اجمالية قدرها 571 حصان، وعزم دوران 850 نيوتن/متر، مع سرعة قصوى تصل إلى 250كم/ساعة، وتسارع من وضع السكون 0 وصولاً لسرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال فترة زمينة قدرها 4.8 ثانية.

اغلى 5 سيارات في السوق السعودي

5 - بنتلي كونتينينتال جي تي

يصل سعر السيارة بنتلي كونتينينتال جي تي إلى مليون و760 ألف ريال، وتأتي السيارة بمحرك قوي يمنحها افضلية التسارع من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال 3.7 ثانية فقط، حيث يتمكن من انتاج قوة اجمالية قدرها 626 حصان، و900 نيوتن/متر من عزم الدوران، سعة 6000 سي سي، 12 سلندر، وسرعة قصوى تصل إلى 333 كيلومتر في الساعة.