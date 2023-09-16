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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

غرة ربيع الأول.. معلومات عن شهر المولد النبوي 2023

دار الإفتاء
دار الإفتاء

أعلنت دار الإفتاء المصرية، أن اليوم السبت، هو أول أيام شهر ربيع الأول لعام 1445 هجرية، وهو شهر المولد النبوي 2023، الذي ولد فيه الحبيب المصطفى محمد عليه الصلاة والسلام.

شهر ربيع الأول

ونرصد في هذا التقرير معلومات عن شهر ربيع الأول.

إعلان بداية شهر ربيع الأول.. موعد المولد النبوي والإجازة تمتد لـ3 أيام

المولد النبوي 2023.. الإفتاء تعلن السبت أول أيام شهر ربيع الأول

وقال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، إن شهر ربيع الأول أو شهر ربيع الأنوار، وهو أول الربيعين، الذي ظهر فيه نور النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- للعالمين، فأسماه المسلمون بربيع الأنوار، حيث تلألأت الأنوار المحمدية، والمنح الصمدانية والمواهب الربانية؛ فهذا شهر كريم إذا ما دخل علينا دخل علينا بالنور وبالفرحة يفرح به كل مسلم».

رؤية الهلال

وأوضح، علي جمعة، أن أن النبي الكريم كان يحتفل بمولده، وسأله الصحابة عن سبب صيام يوم الإثنين، فقال النبي «هذا يوم ولدت فيه»، وكان يحتفل به كل أسبوع بالصيام فيه وذكر الله والصلاة والصيام.

كما واظب أهل الحجاز وسوريا على الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف، كل شهر، وفي شهر ربيع الأول يحتفلون كل يوم ويسمونه «ربيع الأنوار»، ويكون عند كل فرد فيهم في منزله الاحتفال، وهذا لم يوجد في مصر.

التاريخ الهجري

من جانبه، كشف الدكتور محمد الشحات الجندي، عضو مجمع البحوث الإسلامية، عن موعد هجرة الرسول -صلى الله عليه وسلم- منوها أنها كانت في شهر ربيع الأول ولم تكن في شهر «المُحرم».

وأوضح الجندي في تصريح له، أن المصرين يحتفلون في شهر المحرم ببداية التقويم الهجري الجديد، ويضمون اسم النبي -صلى الله عليه وسلم- إلى الاحتفالات بقولهم «الهجرة النبوية» تعظيمًا له لأنه عليه -الصلاة والسلام- هو من قام بالهجرة.
 

شهر ربيع الأول دار الإفتاء الصحابة ربيع الأنوار التاريخ الهجري

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