إعلان بداية شهر ربيع الأول.. موعد المولد النبوي والإجازة تمتد لـ3 أيام

يترقب جميع المصريين موعد الاحتفال بالمولد النبوي الشريف الذي يوافق يوم 12 ربيع الأول من كل عام، إلى جانب ترقب الموظفين موعد الإعلان عن يوم إجازة المولد النبوي 2023.

موعد اجازة المولد النبوي

أعلنت دار الإفتاء المصرية، أمس الخميس، استطلاع هلال شهر ربيع الأول 1445هـ، حيث يُصادف غدًا السبت 16 سبتمبر 2023، أول أيام شهر ربيع الأول 1445هـ ، وهو اليوم الذي حددتها الحسابات الفلكية.

ومع تحديد أول أيام شهر ربيع الأول، بذلك سيكون موعد المولد النبوي الشريف يوم الأربعاء الموافق 27 سبتمبر 2023، والذي يوافق يوم 12 ربيع الأول 1445هـ.

إجازة المولد النبوي تمتد 3 أيام

يترقب جميع الموظفيفن تحديد موعد إجازة الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، وقد أصدر مجلس الوزراء قرارًا بشأن تلك الإجازة، حيث ستوافق يوم الخميس 28 سبتمبر 2023، وستكون إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العامن وشركات قطاع الأعمال العام، وشركات القطاع الخاص، وذلك بدلاً عن التاريخ الميلادي الموافق ليوم الثاني عشر من شهر ربيع الأول، وهو يوم الأربعاء 27 سبتمبر وفقًا للرؤية الشرعية لهلال ربيع الأول 1445هـ.

حكم الاحتفال بالمولد النوبي

كانت دار الإفتاء المصرية قد اباحت الاحتفال بذكرى المولد النبوي، موضحة أنه إظهار للفرح في هذا اليوم، ويُقصد به تجمع الناس على الذكر والإنشاد في مدح رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم والثناء عليه، حيث قالت الإفتاء إن الاحتفال بالمولد النبوي بهذه الصورة إعلانًا للفرح بيوم مجئ الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، ويكون الاحتفال بكل أنواع القربات التي يتقرب بها الإنسان إلى الله.

تبدأ مظاهر الاحتفالات الشعبية من بداية شهر ربيع الأول وحتى نهايته، وذلك بإقامة مجالس ينشد فيها قصائد مدح النبي، وتكون فيها الدروس من سيرته النبوية، وذكر شمائله ويُقدم فيها الطعام والحلوى مثل حلاوة المولد التي يحبها الجميع والتي يتشتهر بـ عروسة المولد وحصان المولد، والحلويات الأخرى.

إجازات شهر سبتمبر المتبقية