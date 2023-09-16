مفاجآت في التشكيل المتوقع لمباريات الزمالك بالكونفدرالية.. شاهد

كشف الإعلامي الرياضي أحمد شوبير، تفاصيل تشكيل لاعبي الزمالك في لقاء مباراة أرتا سولار الجيبوتي في دور الـ32 من البطولة.

وكتب شوبير عبر حسابه علي فيسبوك:"عودة شلبي🤩.. ظهور أول لأوباما🔥".. إليكم التشكيل المتوقع لأولى مباريات الزمالك🏹 فيالكونفدرالية".

ويستهل الزمالك مشواره في افتتاحية كأس الكونفدرالية الإفريقية بمباراة أرتا سولار الجيبوتي في دور الـ32 منالبطولة.

يذكر أن أرتا سولار لعب في الدور التمهيدي الأول (دور الـ 64)، أمام هورسيد الصومالي، وفاز عليه بسداسية نظيفة فيمجموع نتيجتي الذهاب والإياب.

فيما يُشارك في كأس الكونفدرالية، بعد تحقيقه المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز خلال الموسمالمنقضي، وستكون أول مواجهة له أمام أرتا سولار بطل جيبوتي.





تشكيل الزمالك لمواجهة أرتا سولار

وتضم القائمة كلا من:

حراسة المرمى: محمد صبحي - عبد الرحمن نفاد - معاذ علاء

خط الدفاع: حمزة المثلوثي - عمر جابر - محمود علاء - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - مصطفى الزناري - محمدطارق - محمد عبد الشافي - حاتم سكر.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - عمرو السيسي - محمد أشرف "روقا" - محمد حسام "بيسو" - يوسف إبراهيم"أوباما" - سيد عبد الله "نيمار" - أحمد عبد الرحيم " إيشو" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - إبراهيما نداي - مصطفى شلبي.

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري - ناصر منسي

وقرر الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، استبعاد أحمد سيد زيزووأحمد فتوح وعبد الله جمعة ومحمد عواد وعلي ياسر ومحمد صلاح من رحلة الفريق في تنزانيا لمواجهة أرتا سولار.