رعونة وإهمال اللياقة..هاني حتحوت يكشف أسباب خسارة الأهلي كأس السوبر الأفريقي



تحدث الإعلامي هاني حتحوت عن أسباب خسارة الأهلي لبطولة السوبر الأفريقي، بهدف دون رد، في اللقاء الذي جمع الفريقين في المملكة العربية السعودية.



قال هاني حتحوت في برنامج "الماتش" المذاع على قناة "صدى البلد":" كل شئ كان معدا ليتوج الأهلي بطلا للسوبر الأفريقي، لكن لم تسر الأمور كما انتظرناها".



أضاف هاني حتحوت:" لكن كما يبدو أننا احتفلنا مبكرًا، وهذه الاحتفالات وصلت للاعبي الأهلي ومدربه، بإهدار شوط أول دون تسجيل هدف، ليخسر الأهلي بطولة السوبر".



تابع هاني حتحوت:" مبروك لاتحاد العاصمة، وهاردلك للنادي الأهلي الذي خسر أول بطولة تحت قيادة كولر بخلاف كأس العالم للأندية".



أوضح هاني حتحوت:" هناك عوامل كثيرة وراء هذه الخسارة، الأهلي ما زال في بداية الموسم، راجع من فترة إعداد، اللياقة البدينة أيضًا منخفضة، لكن هناك أسباب فنية، منها يعود لـ كولر والآخر للاعبي الأهلي".



أضاف هاني حتحوت:" الاستحواذ كان لصالح الأهلي، على الرغم من هذا لم ينجح الأهلي في خلق فرص لتسجيل هدف، وكان هناك رعونة من لاعبي الأهلي، والتغييرات لم تؤتي ثمارها، باستثناء هدف سجله الأهلي في بداية المباراة، أثار جدلًا بإلغاء الحكم لهذا الهدف".



أتم هاني حتحوت:" عدم الدفع بالتشكيل الذي نهى به الموسم الماضي، قد يكون بسبب وصول بيرسي تاو متأخرًا، ووصول علي معلول متأخرًا أيضًا بعد مشاركته مع تونس، وقد تكون الرعونة التي بدأ بها الأهلي السبب في ضياع البطولة".

https://www.youtube.com/watch?v=f6Jy8ymfwSU