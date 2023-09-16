ماهر همام يحذر الأهلي: الفريق سيعاني خلال الموسم وكولر غلط في التشكيل

حرص ماهر همام، نجم الكرة المصرية والنادي الأهلي على تهنئة اتحاد العاصمة بالفوز ببطولة السوبر الأفريقي، مشيرًا أن مارسيل كولر كان ينبغي عليه البدء بالتشكيل الذي أتنهى به الموسم الماضي.



قال ماهر همام مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج "الماتش" المذاع على قناة "صدى البلد":" هارد لك للنادي الأهلي خسارة المباراة، مبروك لاتحاد العاصمة، مباراة قوية في بداية الموسم، الظروف التي مر بها الفريقين متشابهة، فترة إعداد قصيرة المدى، العامل الفني والبدني والتكتيكي تأثر لدى الفريقين".



أضاف ماهر همام:" مباراة تكتيكية بين كلا المدربين، نجح فيها بنشيخة بشدة، من خلال الخبرات الكبيرة التي يتمتع بها، مدرب واعي واحترم النادي الأهلي كثيرًا، ويعلم أن الأهلي لديه إمكانات كبيرة، وفي كرة القدم عندما تحترم الخصم تحقق ما تريده، كان هناك أداء قتالي من اتحاد العاصمة عوض به الفنيات".



أكد ماهر همام:" الأداء الرجولي أثمر بهدف في توقيت صعب، الخروج متأخر بهدف في الشوط الأول صعب المهمة على الأهلي".



وعن محاولات العودة للمباراة من جانب مارسيل كولر، قال ماهر همام:" كان لدي تحفظ، أفضل اللعب بأخر تشكيل أنهى به كولر الموسم، الدفع بإمام أو رضا سليم، الاتنين حاولو لكن التأثير الكبير كان واضحًا في قصور بمنطقة رأس الحربة، كان لدينا قصور في الشق الهجومي، دفعت كولر للدفع بهذه التغييرات، وتحولنا للكرات الطويلة والثابتة".



أشار ماهر همام:" الروح القتالية التي بدأ بها اتحاد العاصمة هى التي نهى بها المباراة، أعطته المصداقية للمحافظة على المكسب، المهاجم كانو كان بمقدوره إنهاء المباراة، واعتمد بنشيخة على الهجمات المرتدة، ورأس حربة اتحاد العاصمة كان محطة كبيرة للفريق".



وعما إذا كان الحكم قد أثر على نتيجة المباراة، أجاب ماهر همام:" هذا أول مؤشر سيواجه الأهلي في البطولات المقبلة، واضح أن التحكيم ليس لصالح الأهلي، هناك تحجيم، أرى أن التحكيم بروفة لما هو قادم، ولابد على الأهلي أن يراعي تلك الأشياء، حتى لا يتعرض لمثل هذه النوعية من التحكيم".



أتم ماهر همام:" الأهلي سيعاني كثيرا هذا الموسم، بسبب عدد المباريات التي سيشارك بها والتي لن تقل عن 70 مباراة".



https://www.youtube.com/watch?v=_-S4L2RPPx0