ناقد سعودي: الأهلي يمتلك قاعدة جماهيرية كبيرة في المملكة

قال الناقد الرياضي السعودي عبد الأعلى سكير، إن النادي الأهلي يمتلك قاعدة جماهيرية كبيرة في السعودية، حيث كان المرشح للتتويج بالسوبر الإفريقي، إلا أن تفاصيل صغيرة منحت اللقب إلى اتحاد العاصمة الجزائري.

وأضاف سكير، خلال لقاء مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن حضور جمهور الأهلي كان ملفتا للنظر كعادته في السعودية، حيث سبق وفعلها في كأس العالم لليد.

وتابع «جماهير الأهلي رقم صعب للغاية، وتصنع الحدث دائمًا في المناسبات الرياضية، وستكون لها بصمة كبيرة للغاية في كأس العالم للأندية».

شاهد الفيديو:

https://www.youtube.com/watch?v=c6iyv0IZyhQ