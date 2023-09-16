رامي ربيع: الأهلي «استهتر» باتحاد العاصمة.. وإمام عاشور لم يساند «معلول»

قال رامي ربيع نجم الأهلي السابق، إن الفريق خاض مباراة اتحاد العاصمة الجزائري، بحالة من الاستهتار بالخصم في الـ10 دقائق الأولى، قبل أن يدخل إلى المباراة سريعًا.

وأضاف رامي ربيع، خلال لقاء مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن كولر يؤخذ عليه عدم البدء بالتشكيل الذي أنهى به الموسم الماضي، خاصة وأن الفريق كان بحالة من الانسجام.

وأشار رامي ربيع إلى أن علي معلول ظهر بشكل سلبي، بسبب إمام عاشور الذي أثر على مستواه لعدم مساندته جيدًا، فضلًا عن تمريراته الخاطئة، بينما كان من الضروري عدم الدفع بإمام عاشور الذي لم يربط بشكل جيد مع إمام عاشور.

واختتم تصريحاته، بأن رضا سليم لاعب جيد للغاية ويمتلك الجرأة على المرمى، لكنه يحتاج إلى المزيد من الخبرات التي سيكتسبها مع الوقت خلال مشواره مع الأهلي.

https://www.youtube.com/watch?v=D7KNAnEu4N4