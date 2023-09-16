عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رامي ربيع: الأهلي «استهتر» باتحاد العاصمة.. وإمام عاشور لم يساند «معلول»

صدى البلد

قال رامي ربيع نجم الأهلي السابق، إن الفريق خاض مباراة اتحاد العاصمة الجزائري، بحالة من الاستهتار بالخصم في الـ10 دقائق الأولى، قبل أن يدخل إلى المباراة سريعًا.

وأضاف رامي ربيع، خلال لقاء مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن كولر يؤخذ عليه عدم البدء بالتشكيل الذي أنهى به الموسم الماضي، خاصة وأن الفريق كان بحالة من الانسجام.

وأشار رامي ربيع إلى أن علي معلول ظهر بشكل سلبي، بسبب إمام عاشور الذي أثر على مستواه لعدم مساندته جيدًا، فضلًا عن تمريراته الخاطئة، بينما كان من الضروري عدم الدفع بإمام عاشور الذي لم يربط بشكل جيد مع إمام عاشور.

واختتم تصريحاته، بأن رضا سليم لاعب جيد للغاية ويمتلك الجرأة على المرمى، لكنه يحتاج إلى المزيد من الخبرات التي سيكتسبها مع الوقت خلال مشواره مع الأهلي.

https://www.youtube.com/watch?v=D7KNAnEu4N4

اتحاد العاصمة الجزائري اتحاد العاصمة الأهلى امام عاشور رضا سليم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خبر سار من الحكومة لأصحاب بطاقات التموين.. لا تفوت التفاصيل

أول قرار من النادي الأهلي بعد خسارة السوبر الإفريقي | خاص

السوبر الإفريقي| 4 قنوات مجانية تنقل لقاء الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري

هل عاصفة التنين على الأبواب؟|الأرصاد تفجر مفاجأة الساعات المقبلة بعد كارثة دانيال

رسميا.. نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة للثانوية العامة الآن عبر هذا الرابط

عاجل | بيراميدز يعلن التعاقد مع صفقة الزمالك رسمياً

انتهت خلاص| لجنة التظلمات تصدر قرارها النهائي بشأن واقعة حسين الشحات ومحمد الشيبي.. وهذا تعليق بيراميدز

أول تعليق لـ خالد الغندور بعد خسارة الأهلي السوبر الأفريقي

ترشيحاتنا

طريقة عمل حلوة إقتصادية بعجينة واحدة

رامي ربيع: الأهلي «استهتر» باتحاد العاصمة.. وإمام عاشور لم يساند «معلول»

ارتفاع هائل في سعر الذهب عالميا

أسعار الريال السعودى في مصر اليوم السبت 16-9-2023

فى ذكري وفاة فؤاد المهندس.. تزوج مرتين وتوفي بسبب أزمة قلبية

محمد يوسف: الأهلي كان يحتاج لوديات أكثر قبل السوبر الأفريقي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أبرز أنوثتها.. فستان ريا أبي راشد يخطف أنظار متابعيها

من كواليس أولاد حريم كريم.. سعر فستان بسمة يثير الجدل

برقم غير متوقع.. سعر صادم لفستان نسرين طافش الأزرق

خضار متوفر بكل بيت يحسن العلاقة الزوجية.. وفوائد غير متوقعة أخرى

فيديو

أشرف زكي في عزاء والد محمد مهران.. فيديو وصور

كواليس تصوير مشاهد هايدي خالد بمسلسل سفاح الجيزة.. فيديو

مهرجان الجونة «مش بيت أبويا».. بشرى ترد بقوة على زملائها بالوسط الفني

حذر إمام عاشور .. هل يفاجئ كولر اتحاد العاصمة بالدفع بـ مسمار النص ؟ «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: العاصمة الإدارية.. رؤية للمستقبل

حسام الفقي

حسام الفقي يكتب: هكذا يتحدثون عن مصر في عهد السيسي

رضا صقر

رضا صقر يكتب: ما لا يعرفه عمرو أديب عن أحزاب المعارضة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الصمت طريق النجاح مع المنتخب

د. هشام فريد

د. هشام فريد يكتب: حوار وطني للمصريين في الخارج

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: فؤاد المهندس الأستاذ والعبقري

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: إعدام الأمومة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: رسائل ملغومة وأهداف مفضوحة !

اﻟﻤﺰﻳﺪ