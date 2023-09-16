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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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رياضة

عمر عصر ودينا مشرف يتوجان بكأس إفريقيا لتنس الطاولة ويتأهلان لأولمبياد باريس

صدى البلد

تأهل الثنائي عمر عصر ودينا مشرف، لاعبا منتخب مصر لتنس الطاولة، إلى أولمبياد "باريس 2024" عقب التتويج بكأس بطولة إفريقيا بمنافسات الزوجي المختلط بتونس.


جاء ذلك عقب الفوز على ثنائي من نيجيريا 3-1 بالمباراة النهائية اليوم.


وتغلب الثنائي، أمس، على حاملي اللقب محمد البيلى وهنا جودة 3-1 في مباراة النصف النهائي في مباراة مصرية خالصة ليحصد الثنائي هنا جودة ومحمد البيلى الميدالية البرونزية.
وتغلب الثنائي دينا مشرف وعمر عصر على ثنائي من نيجيريا 3-0 بربع النهائي، وإثيوبيا 3-0 بدور الـ 16، ورواندا 3-0 بدور 32.
فيما تغلب الثنائى محمد البيلى وهنا جودة على تونس 3-0 بربع النهائي، والكاميرون 3-1 بدور الـ 16، وإثيوبيا 3-0 بدور 32.
وفاز الثنائى خالد عصر ويسرا حلمى على ثنائي من إثيوبيا 3-1 بدور 32، وخسرا أمام نيجيريا 1-3 بدور الـ 16.
وفي منافسات فردى الرجال، صعد يوسف عبد العزيز إلى دور الـ 16، عقب فوزه على لاعب من كوت ديفوار 4-0 بدور الـ 32، وعلى لاعب من تونس 4-1 بالدور الأول 64.
ومن المقرر أن يواجه، غدا، لاعب من مدغشقر.
وصعد لنفس الدور أحمد صالح عقب فوزه على لاعب من ليبيا 4-2 بدور 32، وتوجو 4-0 بالدور الأول 64.
ويواجه غدا لاعب من الجزائر.
وعبر لنفس الدور عمر عصر عقب فوزه على لاعب من تونس 4-2، ومدغشقر 4-0 ليضرب موعدا، غدا، مع لاعب من نيجيريا.
فيما ودع محمد البيلى المنافسات من الدور 32 عقب خسارته أمام لاعب من إثيوبيا 2-4، وفوزه على لاعب من المغرب 4-0 بالدور الأول 64، وخالد عصر من الدور الأول عقب خسارته أمام لاعب من نيجيريا 2-4 .

وفى منافسات فردى السيدات، تأهلت دينا مشرف لدور الـ 16 عقب تغلبها على لاعبة من موريشيوس 4-0 بدور 32 ، وتواجه غدا لاعبة من نيجيريا.
وتغلبت مروة الهضيبى على لاعبة من الجزائر 4-3 بدور 32 وتواجه، غدا، لاعبة من تونس.
وفازت شقيقتها مريم الهضيبى على لاعبة من الجزائر أيضا 4-0، وتواجه غدا لاعبة من نيجيريا، ويسرا حلمي على لاعبة من الجزائر أيضا 4-1، وتواجه غدا لاعبة من موريشيوس.
وصعدت هنا جودة لدور الـ 16 بعد الفوز على لاعبة من موريشيوس 4-0، وتواجه غدا لاعبة من تونس.
يذكر أن دينا مشرف ومروة الهضيبى وشقيقتها مريم ويسرا حلمي وهنا جودة صعدن مباشرة للدور الثاني “32” دون خوض غمار منافسات الدور الأول 64.
وفى منافسات زوجي الرجال، صعد الثنائي محمد البيلى واحمد صالح لربع النهائي عقب الفوز على ثنائي من زيمبابوي وإثيوبيا 3-0 بدور الـ 16 وعلى ثنائي من ليبيا 3-0 بالدور الأول 32…ليواجها غدا بربع النهائي ثنائي من الجزائر.
وخسر الثنائي خالد عصر ويوسف عبد العزيز أمام زوجي من تونس 2-3 بالدور الـ 16 وفازا على زوجي من توجو 3-0 بالدور الأول 32.
وفى منافسات زوجي السيدات، تأهلت مروة الهضيبى رفقة لاعبة من الكاميرون إلى ربع النهائي عقب الفوز على ثنائي من جنوب إفريقيا 3-1 بدور الـ 16 وعلى ثنائي من تونس 3-0 بالدور الأول 32…ليواجه الزوجي المصري والكاميروني غدا ثنائي من نيجيريا.
وودع الزوجي يسرا حلمي ومريم الهضيبى المنافسات من الدور الـ 16 عقب الخسارة أمام زوجي نيجيري 1-3 …وصعد الزوجي المصري لهذا الدور مباشرة دون خوض غمار منافسات الدور الأول 32.
يذكر أن منتخب مصر لرجال تنس الطاولة كان تأهل إلى أولمبياد باريس 2024 ، عقب تتويجه بذهبية البطولة بمنافسات الفرق رجال.
حيث فاز المنتخب الوطني على نيجيريا في المباراة النهائية بمجموع اللقاءات 3-1.
كما تأهل أيضا المنتخب الوطني للسيدات إلى أولمبياد باريس 2024 وحجز مقعدين بمنافسات الفردى، عقب تتويجه بذهبية البطولة بمنافسات الفرق سيدات بالفوز على نيجيريا 3-0 في المباراة النهائية.
وبهذه النتائج، حجز منتخب مصر 3 مقاعد في الفرق ومقعدين في الفردى في أولمبياد باريس 2024.
وتقام البطولة الإفريقية بتونس خلال الفترة من 11 وحتى 17 من شهر سبتمبر الجاري.

عمر عصر منتخب مصر تنس الطاولة اولمبياد بطولة افريقيا نيجيريا

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