الزمالك في ضيافة أرتا سولار بكأس الكونفدرالية الإفريقية اليوم

يستعد الزمالك لخوض مباراة مهمة في عندما يحل ضيفا على نظيره أرتا سولار بطل جيبوتي، الرابعة عصر اليوم، السبت، باستاد عزام في تنزانيا في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويتطلع فريق الزمالك أمام ارتا سولار لتحقيق الفوز وقطع خطوة كبيرة نحو التأهل لدور المجموعات ببطولة الكونفدرالية، قبل مباراة الإياب المقررة بالقاهرة.

وحرص الجهاز الفني للفريق على تجهيز اللاعبين للقاء وتدرب الفريق على ملعب من النجيل الصناعي قبل السفر إلى تنزانيا قبل أن يخوض الزمالك مرانه الختامي بالأمس على ملعب عزام الذي يستضيف المباراة، وركز الجهاز الفني على بعض الجوانب الخططية والفنية لتطبيقها في المباراة.

وويغيب عن الزمالك كل من أحمد سيد "زيزو" وأحمد فتوح وأحمد زكي ومحمود حمدي الونش للإصابة،

ويخوض الزمالك المباراة بقائمة تضم كل من:

محمد صبحي وعبد الرحمن نفاد و معاذ علاء و حمزة المثلوثي و عمر جابر و محمود علاء و محمد عبد الغني وحسام عبد المجيد و مصطفى الزناري و محمد طارق و محمد عبد الشافي و حاتم سكر و نبيل عماد دونجا و عمرو السيسي و محمد أشرف "روقا" و محمد حسام "بيسو" و يوسف إبراهيم "أوباما" و سيد عبد الله "نيمار" و أحمد عبد الرحيم " إيشو" ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" و إبراهيما نداي و مصطفى شلبي و سيف الدين الجزيري و ناصر منسي.

في المقابل، يسعى فريق أرتا سولار لتحقيق نتيجة إيجابية على أرضه تسهل مهمته في لقاء العودة الذي سيقام باستاد القاهرة الدولي.