محافظ الدقهلية : إحالة 239 محضرا بالمخالفات التموينية المضبوطة للنيابة العامة

أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية أنه لن يسمح بالفساد خاصة فى الأسواق ومحلات بيع كافة انواع السلع لتوفير الإحتياجات اليومية للمواطنين مشيرا لتكثيف الحملات لضبط الأسعار ومنع الغش التجاري والإحتكار.



وأوضح أنه يتابع يوميا نتائج الحملات التموينية التى يتم تنفيذها بنطاق مراكز ومدن المحافظة بتعاون الوحدات المحلية مع قطاعات التموين ومباحث التموين والصحة والطب البيطرى والبيئة.



وقال محافظ الدقهلية أن الحملات التموينية التي تم تنفيذها علي المخابز والاسواق والمحلات من خلال قطاع التموين او من خلال اللجان الخماسية بالمراكز والمدن اسفرت عن تحرير 239 محضرا بالمخالفات بعدد من مراكز ومدن المحافظة، وقرر "مختار" احالة كافة المحاضر المحررة للنيابة العامة لإعمال شئونها.



جاءت تصريحات محافظ الدقهلية بعد اطلاعه علي التقرير الذي عرضه المحاسب السيد دايره وكيل وزارة التموين بالدقهلية بشأن حملات التفتيش والرقابه التموينية التي تم تنفيذها علي المخابز والاسواق والمحلات وكذا تقارير رؤساء الوحدات المحلية بشان حملات اللجان الخماسية.



و اوضح وكيل وزارة التموين بالدقهلية ان الحملات التي تم تنفيذها شملت مراكز ومدن اجا ودكرنس وميت سلسيل وبنى عبيد والمنصورة وشربين وميت غمر نبروه وطلخا وتمى الامديد ومحلة دمنه وجمصة والمنزلة والسنبلاوين.



على مدار 3 ايام حيث تم خلال اليوم الاول ضبط 81 مخالفة تموينية وفي اليوم الثاني تم ضبط 97 مخلفة تموينية وفي اليوم الثالث تم ضبط 61 مخالفة تموينية وان المحاضر التي تم تحريرها عبارة عن محاضر تجميع دقيق بكمية7شكاير ومحاضر عدم نظافة ادوات العجين ومحاضر توقف عن الإنتاج ومحاضر عدم وجود قائمة بيانات ومحاضر عدم وجود سجل تفتيش ومحاضر غلق في مواعيد العمل الرسمية و محاضر تصرف في دقيق بكمية 72 شيكارة و محاضر عدم مطابقة للمواصفات ومحاضر نقص وزن ومحاضر عدم إعطاء بون صرف ومحاضر عدم نظافة ادوات العجين ومحاضر عدم وجود سجل تفتيش ومحاضر عدم إعلان عن اسعار ومحاضر عدم وجود شهادة صحية ومحاضر مزاولة نشاط بدون ترخيص و محاضر غلق في مواعيد العمل الرسمية ومحاضر سلع مجهول المصدر ومحاضر عدم إعلان عن اسعار المقررات التموينية ومحاضر تجميع سلع تموينية ومحاضر بيع بازيد من السعر الرسمى ومحاضر عدم وجود شهادة صحية ومحاضر ذبح خارج السلخانة وتم التحفظ علي نصف طن دقيق و30 كيلو لحوم بلدية و11700 لتر سولار و4000 لتر بنزين 80 و400 كجم سكر و500كجم فول سوداني وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين.



وأكد محافظ الدقهلية تكثيف حملات الرقابة التموينية بنطاق المحافظة بالتعاون والتنسيق التام فيما بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديريات التموين، والصحة والطب البيطرى وجهاز حماية المستهلك ومباحث التموين وذلك حرصا على صحة وسلامة المواطنين وكذا توفير مطالب وإحتياجات المواطنين من السلع والمواد التموينية والتصدى لجميع أنواع المخالفات وتطبيق القانون بكل الحسم والحزم حيال المخالفين.

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