العثور على صبي حديث الولادة ميتاً على متن قارب هجرة غير شرعية

ذكرت وكالة أنباء أنسا الإيطالية أنه تم العثور على صبي حديث الولادة ميتا على متن قارب هجرة غير شرعية يحمل أشخاصا إلى جزيرة لامبيدوزا الإيطالية خلال عملية إنقاذ.

وذكرت وكالة الأنباء أنسا أن الطفل ولد أثناء الرحلة وتوفي بعد وقت قصير من ولادته، مضيفة أن حوالي 40 شخصًا كانوا على متن القارب.

وفي وقت سابق من الأسبوع الماضي، غرق طفل يبلغ من العمر خمسة أشهر خلال عملية إنقاذ قبالة جزيرة لامبيدوزا بعد انقلاب قارب يحمل أشخاصاً عبر البحر من شمال إفريقيا.

ووصل ما يقرب من 126 ألف مهاجر إلى إيطاليا هذا العام، أي ما يقرب من ضعف الرقم بحلول نفس التاريخ في عام 2022، وفق تقرير نشرته صحيفة الجارديان البريطانية اليوم السبت.

وبين يومي الاثنين والأربعاء من الأسبوع الماضي، وصل حوالي 8500 شخص - أي أكثر من إجمالي عدد سكان لامبيدوزا الدائمين - إلى الجزيرة في 199 قاربًا، وفقًا للأرقام الصادرة عن وكالة الهجرة التابعة للأمم المتحدة.

ودفع هذا التدفق السياسيين المحليين إلى طلب المساعدة.

من جهتها،دعت رئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني، أمس الجمعة، الاتحاد الأوروبي إلى التحرك بشكل مشترك "مع مهمة بحرية إذا لزم الأمر" لمنع الأشخاص من عبور البحر الأبيض المتوسط من شمال إفريقيا.

وفي رسالة فيديو نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، وعدت ميلوني باتخاذ إجراءات صارمة ردًا على زيادة عدد الوافدين الأسبوع الماضي.

وقالت: "إن ضغط الهجرة الذي تشهده إيطاليا منذ بداية العام لا يمكن تحمله".

وأضافت إن المشكلة تنبع من "الوضع الدولي الصعب" في أفريقيا.

وحثت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، على زيارة لامبيدوزا، وطلبت من رئيس المجلس الأوروبي، تشارلز ميشيل، إدراج الأمر على جدول أعمال قمة المجلس في أكتوبر المقبل.