إحباط ترويج 20 كيلو مخدرات عبر 9 عناصر إجرامية في القليوبية

نجحت مديرية أمن القليوبية في إحباط محاولة ترويج 20 كيلو مخدرات هيروين وحشيش وبودر بمنطقة الخانكة حيث تم ضبط 9 عناصر إجرامية وبحوزتهم المواد المخدرة وأسلحة نارية وبيضاء وتم التحفظ على المضبوطات وتحررت المحاضر اللازمة وتولت النيابة التحقيق.



تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية اخطارا من اللواء محمد السيد، مدير مباحث القليوبية يفيد بإطلاق حملة أمنية مكبرة على البؤر الاجرامية في منطقة الخانكة بالتنسيق مع مكتب مكافحة المخدرات استهدفت عدة عناصر إجرامية من متاجرى المواد المخدرة متخذين من دائرة مركز شرطة الخانكة بالقليوبية مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامى.



وأسفرت الجهود عن 9 عناصر اجرامية لهم معلومات جنائية وبحوزتهم 20 كيلو مخدرات ما بين هيروين وهيدرو وحشيش وبودر كما تم ضبط بحوزتهم طبنجة وبندقية الية وخرطوش واسلحة بيضاء وسيارتين ومبالغ مالية كبيرة وميزان حساس وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ ثلاثة مليون ومائة ألف جنيه تقريباً.



وتم تحرير المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق فامرت بحبس المتهيمن والتحفظ على المضبوطات وارسالها للمعمل الجنائى وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.