أسيستين لـ صلاح .. ليفربول يكتسح وولفرهامبتون بثلاثية في الدوري الإنجليزي

انتهت مباراة ليفربول وولفرهامبتون، بفوز الريدز بثلاثية مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهما، على ملعب مولينيو، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري الإنجليزي.

وولفرهامبتون تقدم بالهدف الأول في الدقيقة السابعة عن طريق اللاعب هوانج هي تشان.

ثم تعادل فريق ليفربول في الدقيقة 55 من تسديدة من اللاعب جاكبو من داخل منطقة الجزاء بعد أسيست رائع من النجم المصري محمد صلاح.

وتقدم أندرو روبرتسون بالهدف الثاني لفريق ليفربول في الدقيقة ٨٥ بأسيست من محمد صلاح.

ثم جاء الهدف الأخير في الدقيقة عن طريق هوجو بوينو في الدقيقة ٩١ بالخطأ في مرماه.



وجاء تشكيل ليفربول كالتالي:

حراسة المرمى: أليسون

الدفاع: جوميز، ماتيب، كوانساه، روبرتسون

الوسط: ماك أليستر، جونز، سوبوسلاي

الهجوم: محمد صلاح، - جوتا، جاكبو

وبهذه النتيجة، يحتل ليفربول صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد ١٣ نقاط، بينما يتواجد وولفرهامبتون في المركز الخامس عشر برصيد ٣ نقاط.