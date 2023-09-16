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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

دعاء دخول شهر ربيع الأول .. اللهم فرج أمورا ضاقت بها صدورنا

دعاء دخول شهر ربيع
دعاء دخول شهر ربيع الأول

دعاء دخول شهر ربيع الأول هو ثالث شهور السنة الهجربة، ودعاء دخول شهر ربيع الأول محل  بحث الكثيرين عبر محرك البحث جوجل، وكما هو المعروف فإن دعاء دخول شهر ربيع الأول أو أي شهر هجري هو  ما  ورد عن النبي (صلى الله عليه وسلم) أنَّه إِذا رأى الهِلالَ يقول «اللَّهُمَّ أَهْلْهُ عَلَيْنَا بِاليُمْنِ وَالإِيمَانِ وَالسَّلَامَةِ وَالإِسْلَامِ، رَبِّي وَرَبُّكَ اللَّهُ»، رواه الترمذي، وعلى هذا الأمر يسن للمسلم أن يتمّ ترديد هذه الكلمات عند دخول شهر  ربيع الأول أو رؤية أي هلال من الأشهر الهجرية.

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ويستحب أن نقول مع دعاء دخول شهر ربيع الأول اللَّهُمَّ أَهْلْهُ عَلَيْنَا بِاليُمْنِ وَالإِيمَانِ وَالسَّلَامَةِ وَالإِسْلَامِ، رَبِّي وَرَبُّكَ اللَّهُ


-اللهم ارزقنا عمل يرضيك عنا ولا تدع فيه من ذنوبنا شيء إلا غفرته واحفظنا من كل سوء كما حفظت نبيك ورسالته.

-اللهم اقضِ حوائج المحتاجين وتقبل منا التوبة فيه وأعنا على ذكرك وصومه  اللهم اسعدنا سعادتين الدنيا بخيرها والجنة بفردوسها.

-  اللهم أرزقني راحة البال وهدوء النفس وسكينة الروح وطمأنينة القلب يا رب وحدك تعلم مافي داخلي إشرح لي صدري ويسر لي أمري.

- اللهم يا من تملك حوائج السائلين وتعلم ضمائر الصامتين ارزقنا السعادة وراحة البال والصحة والعافية وغفران الذنوب

-اللهم إني أسألك راحة تزيل بها متاعبي ومغفرة تمحو بها ذنوبي وانشراحا يذهب معه ضيق صدري صباح السعادة وراحه البال.

- لا إله إلا الله الحليم الكريم، لا إله إلا الله العلى العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، وقراءة اية الكرسي اللّهُ لاَ إِلَـهَ إِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لاَ تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلاَ نَوْمٌ لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ مَن ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلاَّ بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلاَ يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلاَّ بِمَا شَاء وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ وَلاَ يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ.

-اللهم فرج أمورا ضاقت بها صدورنا وعجزت بها حيلتنا وقل بها صبرنا

- اللهمَّ اجعل القرآن نورًا لقلوبنا، وسببًا في ذهاب حزننا، وجلاء همّنا، يا مفرِّج الهموم. اللهمَّ فرِّج عنَّا ما أهمَّنا وما أغمَّنا، اللهمَّ زدنا ولا تنقصنا.

-اللهمَّ لا تجعل مصيبتنا في ديننا، اللهم رب السموات السبع ورب الأرض، ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته.

دعاء شهر ربيع الأول

سمي شهر ربيع الأول بهذا الاسم، لأنه أول الربيعين فهناك شهر ربيع الاول وهو شهر مولد النور سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، وشهر ربيع الثانيت واتفق عدد من علماء على اطلاق اسم ربيع الأنوار على شهر ربيع الأول ، خاصة وأن بمولد سيدنا النبي امتلأت الدنيا نورا في شبه الجزيرة العربية، كما أنه لم يرد في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاء شهر ربيع الأول ولكن باب الدعاء مفتوح في كل الأوقات ونقول في دعاء شهر ربيع الأول ما يلي.

اللهمَّ اجعلْ شهرَنا الماضي خيرَ شهرٍ، وخيرَ عاقبةٍ، وأدخِلْ علينا شهرَنا هذا بالسلامةِ والإسلامِ، وبالأمنِ والإيمانِ، والمعافاةِ والرزقِ الحسنِ.

-يا شَدِيدَ القُوى وَياشَدِيدَ المِحالِ يا عَزِيزُ يا عَزِيزُ يا عَزِيزُ ذَلَّتْ بِعَظَمَتِكَ جَمِيعُ خَلْقِكَ، فَاكْفِنِي شَرَّ خَلْقِكَ يا مُحْسِنُ يا مُجْمِلُ يا مُنْعِمُ يا مُفَضِّلُ يا لا إلهَ إِلاّ أَنْتَ، سُبْحانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنْ الظَّالِمِينَ فَاسْتَجَبْنا لَهُ وَنَجَيْناهُ مِنَ الغَمِّ وَكَذلِكَ نُنْجِي المُؤْمِنِينَ وَصَلّى الله عَلى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَيِّبِينَ الطَّاهِرينَ.

-اللهم صلِّ على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وبارك وسلم .

- اللهم إني أعوذ بك من شر هذا الشهر ، ومن كل شدة وبلاء وبلية قدرتها فيه يا دهر ، يا مالك الدنيا والأخر ، يا عالما بما كان وما يكون ، ومن إذا أراد شيئا قال له كن فيكون ، يا أزلي يا أبدي ، يا مبدئ يا معيد ، ياذا الجلال والإكرام ، ياذا العرش المجيد ، أنت تفعل ماتريد.

-اللهم احرس بعينك نفسي وأهلي ومالي ، وولدي وديني ودنياي التي ابتليتني بصحبتها بحرمة الأبرار والأخيار ، برحمتك يا عزيز يا غفار ، يا كريم ، يا ستار ، برحمتك يا ارحم الراحمين.

اللهم يا شديد القوى ، ويا شديد المحال يا عزيز ذلت لعزتك جميع خلقك ، اكفني عن جميع خلقك ، يا محسن يا مجمل ، يا متفضل يا منعم يا مكرم ، يامن لا إله إلا أنت برحمتك يا أرحم الراحمين.

-اللّهم إنّك لا تحمّل نفسًا فوق طاقتها فلا تحملني من كرب الحياة ما لا طاقة لي به وباعد بيني وبين مصائب الدنيا كما باعدت بين المشرق والمغرب.

-يا فارج الهمّ ويا كاشف الغمّ فرّج همي ويسرّ أمري، وأرحم ضعفي وقلة حيلتي وارزقني من حيث لا أحتسب يا رب العالمين، يا ودود يا كريم يا جبار السماوات والأرض يا هادي القلوب اهدي قلبي.


- اللهمَّ ارزقنا راحة البال، وهدوء النَّفس، وسكينة الرُّوح، واجعل في قلبنا نورًا، وفي سمعنا نورًا يا الله.

-الْلَّهُم إرْزُقْنِي الْرِّضَى وَرَاحَة الْبَال، الْلَّهُمَّ لاتكسّرِ لِيَ ظُهْرًَا وَلاتُصَعبُ لِيَ حَاجَةٌ وَلا تعْظّمْ عَلَيَّ أَمْرًا، الْلَّهُمَّ لاتَحَنِيّ لِيَ قَامَة وَلا تَكْشِفْ لِيَ سِترَا وَلا تُفْضّحُ لِيَ سَرَّا.

-اللهم يا مُسهل الشُديد ويا ملُينَ الحديد ويا منجز الوُعيد، ۉيا منّ هوُ كل يوُمَ في أمر جديُد، أخرجني منّ حلُق الضُيق إلى أوسع الطُريَق، بك أدِفع مآْ لا أطيُق، ولا حوُل ولا قوُة إلا بالله العليً العظُيم.

الدعاء في شهر ربيع الأول


الدعاء في شهر الأول، أن تكثر من الأدعية في هذ الشهر ، وأن تدعوا الله بما تريد ، أحرص على الدعاء، وادعو بما شئت فباب الله مفتوح ، اللهم اقض حوائج المحتاجين وتقبل منا التوبة فيه وأعنا على ذكرك وصومه وكل ما يرضيك عنا وفيه صلاح أحوالنا.

- يا حي يا قيوم، يا نور يا قدوس، يا حي يا الله يا رحمن اغفر لي الذنوب التي تحل النقم، واغفر لي الذنوب التي تُورث الندم، واغفر لي الذنوب التي تحبس القِسم، واغفر لي الذنوب التي تهتِك العِصم، واغفر لي الذنوب التي تقطع الرجاء، واغفر لي الذنوب التي تُعجّل الفناء، واغفر لي الذنوب التي ترد الدعاء، واغفر لي الذنوب التي تمسك غيث السماء، واغفر لي الذنوب التي تُظلم الهواء، واغفر لي الذنوب التي تكشِف الغِطاء


يا ملك الملوك يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث فاجعل لنا في بداية شهرك الحرام من كل هم فرجا ومن كل هم مخرجا  أنت القادر على كل شيء.

-اللهمَّ فرِّج عنَّا ما أهمَّنا وما أغمَّنا، اللهمَّ زدنا ولا تنقصنا
-اللهمَّ لا تجعل مصيبتنا في ديننا، اللهم رب السموات السبع ورب الأرض، ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته.

- اللهم اعوذ بك من شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد
-اللهم إني أعوذ بك من الهم، والحزن، والعجز، والكسل، والبخل، والجبن.
-اللهم إني أعوذ بك من ضلع الدين، وغلبة الرجال
- يا فارج الهمّ ويا كاشف الغمّ فرّج همي ويسرّ أمري، وأرحم ضعفي وقلة حيلتي وارزقني من حيث لا أحتسب يارب العالمين
- يا ودود يا كريم يا جبار السماوات والأرض يا هادي القلوب اهدي قلبي.

- لا إله إلا الله الحليم الكريم ..  لا إله إلا الله العلى العظيم

- لا إله إلا الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم 
-ربيُّ إنيّ أسّألك أنّ تريحَ قلبيّ وفكريّ وأنّ تصرفَ عنَّي شتاتّ العقل والتفكير 
- ربَّي إنّ فيَ قلبيّ أمَورًا لا يعرفها سِواك فحققها ليَ يآ رحيمّ..
-ربي كنّ معيُّ فيّ أصَعبّ الظروف وأرينيّ عجائب قدرّتك فيّ أصعبُ الأيام.
- اللهمَّ ارزقنا راحة البال، وهدوء النَّفس، وسكينة الرُّوح، واجعل في قلبنا نورًا، وفي سمعنا نورًا يا الله.

 

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