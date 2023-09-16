الجثث بدأت تتحلل.. المسماري: الوضع سييء جدا في المناطق المنكوبة بدرنة.. فيديو

قدم اللواء أحمد المسماري، مدير إدارة الإعلام والتعبئة، واجب العزاء لأهالي المصريين في ذويهم المتوفيين جراء إعصار ليبيا.

وأضاف اللواء أحمد المسماري، مدير إدارة الإعلام والتعبئة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، المُذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"،: "أحيي جنود الجيش المصري والدولة المصرية للوقوف بجانب الليبيين في هذه الظروف السيئة".

وأشار اللواء أحمد المسماري، مدير إدارة الإعلام والتعبئة،: "الوضع سييء جدا في المناطق المنكوبة، والجثث بدأت تتحلل في بعض المناطق"، موضحا: "أحد الغطاسين تحدث اليوم عن مدينة في البحر وهناك سيارات ومباني تحت البحر بها الكثير من الجثث".

وتابع اللواء أحمد المسماري، مدير إدارة الإعلام والتعبئة،: "الأمر سييء جدا ورقم الضحايا سيكون كبيرا جدا وفرق البحث والإنقاذ مازالت مستمرة في عملها لانتشال الجثث"، مضيفا: "الفرق الدولية والعربية والليبية الجميع يعمل في المناطق المتضررة".

واسترسل اللواء أحمد المسماري، مدير إدارة الإعلام والتعبئة،: "جميع الدولة العربية وعلى رأسهم مصر أرسلت فرق بحث وإنقاذ، ومستشفيات ميدانية وفرق طبية وجميع الإمدادات".

