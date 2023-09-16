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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الجثث بدأت تتحلل.. المسماري: الوضع سييء جدا في المناطق المنكوبة بدرنة.. فيديو

المسماري
المسماري

قدم اللواء أحمد المسماري، مدير إدارة الإعلام والتعبئة، واجب العزاء لأهالي المصريين في ذويهم المتوفيين جراء إعصار ليبيا.

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وأضاف اللواء أحمد المسماري، مدير إدارة الإعلام والتعبئة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، المُذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"،: "أحيي جنود الجيش المصري والدولة المصرية للوقوف بجانب الليبيين في هذه الظروف السيئة".

 

وأشار اللواء أحمد المسماري، مدير إدارة الإعلام والتعبئة،: "الوضع سييء جدا في المناطق المنكوبة، والجثث بدأت تتحلل في بعض المناطق"، موضحا: "أحد الغطاسين تحدث اليوم عن مدينة في البحر وهناك سيارات ومباني تحت البحر بها الكثير من الجثث".

 

وتابع اللواء أحمد المسماري، مدير إدارة الإعلام والتعبئة،: "الأمر سييء جدا ورقم الضحايا سيكون كبيرا جدا وفرق البحث والإنقاذ مازالت مستمرة في عملها لانتشال الجثث"، مضيفا: "الفرق الدولية والعربية والليبية الجميع يعمل في المناطق المتضررة".

 

واسترسل اللواء أحمد المسماري، مدير إدارة الإعلام والتعبئة،: "جميع الدولة العربية وعلى رأسهم مصر أرسلت فرق بحث وإنقاذ، ومستشفيات ميدانية وفرق طبية وجميع الإمدادات".
 

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