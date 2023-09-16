استبدلته بـ قطة .. بريطانية تطالب بترحيل مصري لسبب صادم

بعد أن أعلنت إيريس جونز في يونيو أنها طردت محمد إبراهيم من منزلها بعد عامين من الزواج، واستبدلته بقطة بنغالية تدعى تيبس، الآن كشفت إيريس عن رغبتها في إخراج محمد من الوطن، فقد طلبت من وزارة الداخلية رفض تجديد تأشيرته وترحيله - مدعية أنه رفض إعادة 25 ألف جنيه إسترليني التي أقرضتها له.

قالت وفقا لما نشرته صحيفة ذا ميرور، حذرني البنك، وحذرتني الشرطة، وحذرتني عائلتي وأصدقائي لكنني لم أستمع الحب يعمي إنه لا يستحق تأشيرة دخول إلى المملكة المتحدة بالطريقة التي عاملني بها أنا قلقة من أنه قد يفعل الشيء نفسه مع شخص آخر.

تُظهر البيانات المصرفية التي اطلع عليها صحيفة ذا ميرور، أن السكرتيرة القانونية المتقاعدة إيريس أرسلت لمحمد تحويلات بلغ مجموعها أكثر من 25000 جنيه إسترليني بعد قدومه إلى المملكة المتحدة في عام 2021.