خبراء الاقتصاد والأعمال: تحسين معيشة المواطنين والموظفين دليل شعور الرئيس بمعاناة المصريين.. و القرارات الخاصة بشأن المرتبات والمعاشات تحفز الاقتصاد

الغرف التجارية: قرارات الرئيس تسهم في تخفيف الأعباء عن كاهل المصريين



عضو تجارية البحيرة : مصر في عهد الرئيس السيسي تشهد طفرة تنموية



أمين صندوق الغرف التجارية: قرارات الرئيس تساعد المواطنين على تحمل الأعباء الاقتصادية

أشاد خبراء الاقتصاد والأعمال بقرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم برفع حد الاعفاء الضريبي لـ40 ألف جنيه سنويا مع تحسين الحد الأدني للأجور للعاملين بالدولة بواقع 4آلاف جنيه شهريا، معتبرين ان هذه الاجراءات تتواكب مع المتغييرات الاقتصادية التي يشهدها الواقع حاليا ووتوافق مع احتياجات المواطنين والفئات الأولي بالرعاية.

رحب أسامة الصعيدي عضو مجلس إدارة غرفة البحيرة التجارية، بالقرارات والتوجيهات التي أصدرها الرئيس السيسي خلال افتتاح عددا من المشروعات التنموية بمحافظة بني سويف ضمن مبادرة حياة كريمة، مؤكدا أن مبادرة حياة كريمة من أهم وأقوى المشروعات التنموية للحكومة المصرية، والتي تستثمر في الإنسان الذي هو أعظم قوة استثمارية لأي بلد.



وأضاف الصعيدي، في تصريحات صحفية اليوم، أن مصر في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، شهدت طفرة تنموية غير مسبوقة في جميع محافظات مصر، وخاصة محافظات الصعيد الذي عانى عقود كثيرة من التهميش، مؤكدا أن افتتاح مثل هذه المشروعات التنموية وتوفير بنية تحتية وكذلك تحسين بيئة الاستثمار تضمن لأهل الصعيد حياة كريمة، وترفع مستوى الخدمات المتاحة وإطلاق العشرات من المشروعات القومية الكبرى التي تستوعب الآلاف من الشباب، وبالتالي تقليل هجرة شباب الصعيد للمحافظات الأخرى أو خارج البلاد.



وقال عضو مجلس ادارة الغرفة التجارية بالبحيرة، أن قرارات الرئيس السيسي والتي تتمثل في (زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، لتصبح "600" جنيه، بدلا من "300" جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام، وزيادة الحد الأدنى الإجمالي للدخل للدرجة السادسة، ليصبح "4" آلاف جنيه، بدلا من "3500" جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية، وفقا لمناطق الاستحقاق، ورفع حد الإعفاء الضريبي بنسبة "25 %"، من "36" ألف جنيه، إلى "45" ألف جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام، وزيادة الفئات المالية الممنوحة، للمستفيدين من "تكافل وكرامة"، بنسبة "15 %" لأصحاب المعاشات، وبإجمالي "5" ملايين أسرة، ومضاعفة المنحة الاستثنائية، لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها، لتصبح "600" جنيه، بدلا من "300" جنيه، بإجمالي "11" مليون مواطن.

وشملت القرارات سرعة تطبيق زيادة بدل التكنولوجيا، للصحفيين المقيدين بالنقابة، ووفقا للمخصصات بذات الشأن بالموازنة العامة، وقيام البنك الزراعي المصري، بإطلاق مبادرة للتخفيف عن كاهل صغار الفلاحين والمزارعين، من الأفراد الطبيعيين المتعثرين مع البنك، قبل أول يناير 2022، وإعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة، للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بحد أقصى نهاية 2024، بمثابة دعم مباشر للمواطن المصري، وحائط سد أمام الأزمات الاقتصادية المتلاحقة التي ألمت بالمصريين وأثرت علي حياتهم بصورة عامة.

وأشاد النائب الدكتور محمد عطية الفيومي، أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، رئيس غرفة القليوبية التجارية، بالقرارات التي أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، خلال زيارته إلى محافظة بني سويف؛ لتخفيف الأعباء عن المواطنين.

وقال الفيومي، في تصريحات صحفية، اليوم، إن قرارات الرئيس السيسي اليوم، تؤكد ما عهدناه من حرص الرئيس على تحسين حياة المواطن المصري وتخفيف الأعباء عنه، وتعد بمثابة رسالة انحياز من القيادة السياسية للمواطن، وشعور بهمومه ومتطلباته.

وأضاف رئيس غرفة القليوبية التجارية، أن هذه القرارات أكدت شعور الرئيس السيسي بمعاناة المواطنين من الأزمة الاقتصادية، وأنه لا يتأخر عن اتخاذ قرارات تصب في مصلحة المواطن المصري، وخاصة الفقراء ومحدودي الدخل، وتأكيده أنه ليس بعيدا عن حال الناس ومعرفة مشاكلهم.

وأوضح الأمين العام للغرف التجارية، أن قرارات الرئيس الصادرة اليوم، من زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية لكافة العاملين بالدولة، وكذلك زيادة الحد الأدنى الإجمالي للدخل للدرجة السادسة وفقا لمناطق الاستحقاق، وأيضا قرار رفع حد الإعفاء الضريبي لكافة العاملين بالدولة، وزيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من برنامج "تكافل وكرامة"، ومضاعفة المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها، وسرعة تطبيق بدل التكنولوجيا للصحفيين، وتكليف البنك الزراعي المصري بإطلاق مبادرة للتخفيف عن صغار المزارعين والفلاحين، وإعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير مستحقات الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، ستكون جميعها بلا شك، خطوة مهمة وضرورية نحو تخفيف الأعباء عن المواطنين، والحرص على دعم فرصتهم في الحياة الكريمة، وتحقيق طموحاتهم في حياة أفضل.

وأشاد عماد قناوي عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، بقرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، والتي وجه الحكومة بتنفيذها خلال زيارته لمحافظة بني سويف، لافتتاح بعض مشروعات المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة بالمحافظة.

وقال قناوي، في تصريحات صحفية اليوم، إن قرارات الرئيس السيسي جاءت بهدف مواجهة التحديات والظروف الاقتصادية غير المسبوقة، والناجمة عن الأزمة الاقتصادية العالمية، مؤكدا أن القرارات تسهم في رفع المعاناة عن كاهل المواطن المصري البسيط.



وثمن قناوي، القرارات الخاصة بزيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية إلى 600 بدلاً من 300 جنيه، وزيادة الحد الأدنى الإجمالي للدرجة السادسة ليصبح 4 آلاف بدلاً من 3500 جنيه، ورفع حد الإعفاء الضريبي إلى 45 ألف جنيه، وذلك لجميع العاملين بالجهاز الإداري بالدولة.

وأكد عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، أن الدولة حريصة على دعم المواطن في جميع المجالات، وذلك من خلال زيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من تكافل وكرامة، وضم المزيد من الأسر المحتاجة إلى برامج الرعاية الاجتماعية، هذا فضلا عن زيادة المعاشات.

رحب بقرارات الرئيس الخاصة بصغار المزارعين والفلاحين، بإعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بحد أقصي نهاية 2024 وقيام البنك الزراعي المصري بإطلاق مبادرة للتخفيف عن كاهلهم من الأشخاص الطبيعيين المتعثرين مع البنك قبل أول يناير 2022.

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، افتتاح عدة مشروعات ببني سويف، وأعلن عدة قرارات، شملت زيادة الأجور والمعاشات، ورفع حد الإعفاء الضريبي، وتخفيف الأعباء عن المزارعين، ومنح علاوة غلاء معيشة استثنائية بمبلغ 600 جنيه لجميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة، وزيادة الحد الأدنى للأجور إلى 4 آلاف جنيه بدلا من 3500 جنيه، وزيادة معاش تكافل وكرامة بنسة 15%.