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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

عقوبة عقوق الوالدين في الدنيا والآخرة.. خطر كبير احذر منه

عقوبة عقوق الوالدين
عقوبة عقوق الوالدين

كشف الشيخ أبو اليزيد سلامة، من علماء الأزهر الشريف، عن عقوبة عقوق الوالدين في الإسلام في الدنيا والآخرة.

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عقوبة عقوق الوالدين في الدنيا والآخرة

وقال أبو اليزيد سلامة، في فيديو لصدى البلد، إن الشخص الذي يقع في عقوق الوالدين، هذا أسوأ شئ في هذه الحياة، لأن الله تعالى قرن ما بين طاعته وما بين بر الوالدين.

واستشهد أبو اليزيد سلامة، بقول الله تعالى (وَقَضَى رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُواْ إِلاَّ إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً) كما أن النبي الكريم أخبرنا أن أكثر شئ تعجل عقوبته في الدنيا وكذلك في الآخرة، هي عقوق الوالدين وقطع الأرحام.

بر الوالدين

وتابع: وقد سئل بعض الصالحين عن بر الوالدين، فقالو (البر كثير، والبر يشمل، حتى تنظيف الثياب، والحرص على عدم وقوع بعض التراب على الوالد، فهنا يكون الابن عاقا لوالديه".

وأشار إلى أن عقوق الوالدين، هو سلف ودين، راويا قصة أويس القرني الذي عاش في حياة النبي ولم يراه، وقال عنه النبي: لو أقسم على الله لأبره، ودعا له النبي أن يشفيه الله من البرص.

وكانت من فضائل سيدنا أويس، أن كانت له أم وهو بها بار، فلم تذكر له السنة النبوية المطهرة إلا هذه الفضيلة، فقالوا إن سبب عدم لقائه بالنبي هو بره بأمه وعدم تركه لها.

عقوق الوالدين من الكبائر

وقال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، إنه ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (اثنان يعجلهما الله في الدنيا: البغي وعقوق الوالدين)، منوها أن عقوق الوالدين من أكبر الكبائر، والبغي وهو ظلم الناس واتّهام الأبرياء والبعد عن منهج الله يعجل الله سبحانه وتعالى عليه العقوبة في الدنيا قبل عذاب الآخرة.

وورد عن السلف الصالح، أن هناك ذنبين لا يؤخر الله سبحانه وتعالى عقوبتهما إلى الآخرة، ولكنه عز وجل يعجّلها في الدنيا.

بر الوالدين عقوق الوالدين من الكبائر الكبائر دار الإفتاء

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