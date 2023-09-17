بفستان أبيض.. ميريام فارس تشعل السوشيال ميديا علي الشاطي

شاركت الفنانة ميريام فارس جمهورها صورا من عطلتها الصيفية عبر حسابها بموقع انستجرام.

و ظهرت ميريام فارس باطلالة جذابة علي الشاطي بفستان قطعتين باللون الابيض ، مما حازت علي اعجاب متابعيها.

أخر أعمال ميريام فارس الغنائية

كانت الفنانة ميريام فارس قد أطلقت أغنية «توكو تاكا» بانطلاق كأس العالم 2022 بمشاركة مالوما ونيكي ميناج، عبر قناة «فيفا» وطرحت ميريام فارس مؤخرا أغنية «قضيها انبساط»، وصورتها على طريقة الفيديو كليب، والأغنية من كلمات مصطفى حسن، وألحان أحمد مصطفى، وتوزيع ومكس هانى ربيع.

وحققت الاغنية نجاحا كبيرا، حيث تجاوزت 141 مليون مشاهدة خلال 8 شهور، منذ طرحها عبر موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب».