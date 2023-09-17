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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

موعد صرف الزيادة الجديدة للمعاشات.. التأمينات تعلن التفاصيل

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

تستعد الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، لإعلان التفاصيل الكاملة  موعد زيادة المعاشات و قيمة الزيادة الجديدة للمعاشات خلال الساعات القليلة القادمة وذلك  تنفيذا لقرار الرئيس.

وينتظر أصحاب المعاشات و أسرهم ، موعد الإعلان عن تفاصيل الزيادة الجديدة وموعد صرفها وعن قيمة القبض بعد تطبيق الزيادة الجديدة التى وجه بها رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي .

وقال مصدر بالهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية ، إن الهيئة تدرس الآن الزيادة الاستثنائية وتكلفة الزيادة وموعد تطبيقها .

وأضاف المصدر ، ل صدى البلد، فور الانتهاء من دراسة زيادة المعاشات سيتم الإعلان عن موعد تطبيقها، حيث أن  الزيادة ٦٠٠ جنيه ، وفقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي .

ومن أبرز القرارات التي وجه بتنفيذها الرئيس السيسي، اليوم، زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية لتصبح 600 جنيه، بدلا من 300، وزيادة الحد الأدنى الإجمالي للدخل للدرجة السادسة ليصبح 4000 جنيه بدلا 3500، ورفع الحد الأدنى للإعفاء الضريبي بنسبة 25% من 36 ألف جنيه إلى 45 ألفا لكل العاملين بالأجهزة الإدارية بالدولة، وزيادة الفئات المالية الممنوحة من تكافل وكرامة بنسبة15%.

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، بمضاعفة المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات لتصبح 600 جنيه، بدلا من 300، وذلك على هامش افتتاحه لعدد من المشروعات الخدمية بمحافظة بني سويف.

قالت  الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن  الاجتماعي ، إن القرارات الرئاسية التي صدرت  تهدف لتحقيق الحماية الاجتماعية في ظل ارتفاع الأسعار،

وهذه القرارات تغطي فئات عديدة مثل أصحاب المعاشات  والموظفين الدولة والصحفيين، والزيادة الجديدة للمستفيدين من تكافل وكرامة.
 

وأضافت أن قرارات الرئيس شملت زيادة الحد الأدنى للأجور من 3.5 لـ4 آلاف جنيه ،  و أيضا الزيادة الجديدة  للمستفيدين من معاش تكافل وكرامة بنسبة 15%،  وصل عدد المستفيدين أكثر من 5 مليون، والحد الأدنى لما تحصل عليه الأسر يقدر بـ650 جنيها،  خلاف مجانية التعليم لأي أسرة تحصل على  معاش تكافل وكرامة.


وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أن الأسر قد تحصل على أكثر من دعم ، فقد تحصل الأسرة على معاش تكافل، وأكثر من معاش كرامة على حسب أعداد المسنين  أو أي شخص يعاني من الإعاقة ، مشيرًا إلى أن الهدف من هذه القرارات تقديم الحماية الاجتماعية لأكبر عدد ممكن من فئات المجتمع.

الجدير بالذكر كانت قد انتظمت عمليات صرف معاش شهر سبتمبر 2023 طوال الايام الماضية من جميع منافذ الصرف .

 

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