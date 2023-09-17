عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الابتعاد عن مياه الآبار|ليبيا تكشف حقيقة انتشار الأوبئة من الجثامين في درنة

درنة في ليبيا
درنة في ليبيا

أعلن مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض، حيدر السائح، استقرار الوضع الوبائي في مدينة درنة، نافيًا صحة الأخبار المتداولة عما تسببه الجثامين في درنة من أمراض وأوبئة.

وحسب بوابة “الوسط” الليبية، أضاف السائح أن “الفرق الميدانية التابعة للمركز نجحت في تقليل عدد الإصابات بالتسمم، ونبهت أهالي المناطق المنكوبة والنازحين بالابتعاد عن مياه الآبار واستهلاك المياه المعلبة”.

وأوضح أن غرف الطوارئ في المناطق المنكوبة تتابع تعليمات رئاسة الوزراء، وتستجيب لأي مستجدات طارئة.

وكانت الأمم المتحدة، أعلنت في وقت سابق، ارتفاع حصيلة ضحايا فيضانات مدينة درنة إلى 11.300 وفاة، وذلك على وقع إعصار دانيال المدمرة. 

وأفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية بأن 10.100 آخرين لا يزالون في عداد المفقودين بالمدينة المنكوبة، بحسب ما نقلت وكالة “فرانس برس”.

وأوضحت الأمم المتحدة، في تحديث جديد، أن الفيضانات أودت بحياة 170 شخصًا في أماكن أخرى بشرق ليبيا خارج درنة.

درنة الأمم المتحدة ضحايا فيضانات مدينة درنة إعصار دانيال المدمر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد صرف الزيادة الجديدة للمعاشات.. التأمينات تعلن التفاصيل

12 درجة مرة واحدة.. الأرصاد تطلق تحذيرا عاجلا بالتزامن مع أنباء عاصفة التنين

بعد قرارات الرئيس السيسي| موعد تطبيق زيادة الأجور والمعاشات والحوافز رسميا

قائد ليفربول: ما يحدث مع محمد صلاح أمر غير عادل

الدولار رسميا الآن|مفاجأة في سعر الأخضر بعد ساعات من تنفيذ قرار الحكومة

الجرام بـ 1,860| هزة قوية تضرب أسعار الذهب

400 جنيه|الذهب في انتظار قرار الحكومة ومفاجأة في سعر عيار 21 الآن

راجعة لأيام زمان| أسعار اللحوم مفاجأة في الأسواق والهبوط يتخطى 100 جنيه

ترشيحاتنا

سر رفض تكريم عبلة كامل بالمهرجانات.. محمد رياض وأمير رمسيس يجيبان

فلوسي فين؟.. مش هلعب معاكم| هل تخلى زيزو عن الزمالك؟.. مصدر يكشف التفاصيل

في اليوم العالمي لسلامة المرضى.. 3 طرق طبيعية وفعالة لتقوية المناعة

أسرع 20 لاعبًا بالعالم| نجم المنتخب ينافس مبابي في قائمة أبطال العالم.. وصدمة لـ محمد صلاح

تسونامي الأزمات يضرب الأهلي.. مشكلة دوري السوبر ومشاركات الدوليين والشحات يغيب مباراتين

زعيم كوريا الشمالية يغادر روسيا بعد زيارة استمرت 6 أيام.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تسبّب أمراضًا.. جمعية أمريكية تحذر من أحد أنواع حلاوة المولد

بعد قرارات الرئيس السيسي| موعد تطبيق زيادة الأجور والمعاشات والحوافز رسميا

محمد فراج وبسنت شوقي «كابل جديد».. بدأت شرارة الحب في تحت السيطرة

ماجي بو غصن بنفس فستان سلمي أبو ضيف تثير الجدل بالسوشيال ميديا|شاهد

فيديو

والداى انفصلا وعمرى يومين وتأخرت فى الكلام 8 سنوات.. مأساة حورية فرغلى

متتكلمش عشان متتهزأش.. كواليس خناقة مصطفى قمر بسبب فيلم أولاد حريم كريم

لحظة عقد قران محمود حجازى على فتاة أمريكية.. فيديو

زيادة المرتبات والمعاشات.. 8 قرارات من الرئيس السيسي لتحسين معيشة المواطنين «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عماد العزباوي

د. عماد العزباوي يكتب: وجهة نظر

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. ياحبيبتي يا مصر

نهال علام

نهال علام تكتب: ما بكِ أيتها الأرض !

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: العاصمة الإدارية.. رؤية للمستقبل

حسام الفقي

حسام الفقي يكتب: هكذا يتحدثون عن مصر في عهد السيسي

رضا صقر

رضا صقر يكتب: ما لا يعرفه عمرو أديب عن أحزاب المعارضة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الصمت طريق النجاح مع المنتخب

د. هشام فريد

د. هشام فريد يكتب: حوار وطني للمصريين في الخارج

اﻟﻤﺰﻳﺪ