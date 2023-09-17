الابتعاد عن مياه الآبار|ليبيا تكشف حقيقة انتشار الأوبئة من الجثامين في درنة

أعلن مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض، حيدر السائح، استقرار الوضع الوبائي في مدينة درنة، نافيًا صحة الأخبار المتداولة عما تسببه الجثامين في درنة من أمراض وأوبئة.

وحسب بوابة “الوسط” الليبية، أضاف السائح أن “الفرق الميدانية التابعة للمركز نجحت في تقليل عدد الإصابات بالتسمم، ونبهت أهالي المناطق المنكوبة والنازحين بالابتعاد عن مياه الآبار واستهلاك المياه المعلبة”.

وأوضح أن غرف الطوارئ في المناطق المنكوبة تتابع تعليمات رئاسة الوزراء، وتستجيب لأي مستجدات طارئة.

وكانت الأمم المتحدة، أعلنت في وقت سابق، ارتفاع حصيلة ضحايا فيضانات مدينة درنة إلى 11.300 وفاة، وذلك على وقع إعصار دانيال المدمرة.

وأفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية بأن 10.100 آخرين لا يزالون في عداد المفقودين بالمدينة المنكوبة، بحسب ما نقلت وكالة “فرانس برس”.

وأوضحت الأمم المتحدة، في تحديث جديد، أن الفيضانات أودت بحياة 170 شخصًا في أماكن أخرى بشرق ليبيا خارج درنة.