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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الداخلية توافق على تجنيس 21 مواطنا بجنسيات أجنبية

صدى البلد

نشرت الجريدة الرسمية، قرار وزير الداخلية رقم 1579 لسنة 2023 بشأن الأذن لـ21 مواطنا بالتجنس بالجنسية الأجنبية مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية.

وجاء في القرار الذى نشرته الجريدة الرسمية، أنه بعد الاطلاع على الدستور وعلى القانون رقم 26 سنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية وعلى القرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018 والصادر بتفويض اللواء مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير في مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 سنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، يؤذن لكل من الـ21 مواطنا المدرجة أسماؤهم في البيان التالي بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كل منهم، مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.

9721D7AB-F973-46FF-A512-EBDFA9FF0916
9721D7AB-F973-46FF-A512-EBDFA9FF0916
BABD9485-E651-4356-BAA2-66F9721E7DC9
BABD9485-E651-4356-BAA2-66F9721E7DC9
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