سجل حافل في ساحات القضاء.. من هو المستشار محمد شوقي النائب العام الجديد ؟

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم أداء حلف اليمين للمستشار محمد شوقي عياد نائباً عاماً.
السيرة الذاتية للنائب العام الجديد
من مواليد : ١٩٥٧/٠٥/٠٩ م محافظة الغربية
حاصل على الليسانس في الحقوق عام ۱۹۷۹ جامعة المنصورة . بتاريخ ١٩٨٠/٠٦/٠١
عين بالنيابة العامة وبتاريخ ۱۹۸۵/۰۹/۲۸ عين وكيلا للنائب العام من الفئة الممتازة بنيابات شرق الإسكندرية ونيابة الأموال العامة بالإسكندرية واستمر عمله بالنيابة العامة حتى في ١٩٨٩/١٠/٠١
عين قاضيا بالمحاكم الابتدائية ثم ترقى الى درجة رئيس محكمة حتى ١٩٩٣/٠٩/٠٢
في ١٩٩٣/٠٩/٠٣ عين رئيسا للنيابة العامة بنيابة استئناف الإسكندرية واستمر عمله بها حتى ١٩٩٥/٠٩/٣٠.
في ١٩٩٥/١٠/٠١ عين رئيسا للنيابة العامة بالتفتيش القضائي للنيابة العامة .
في ١٩٩٩/٠٦/١٦ ترقي الى درجة قاض بمحاكم الاستئناف.
في ۲۰۰۳٣/٠٦/٢٥ ترقي الى درجة نائب رئيس محكمة الاستئناف .
في ٢٠٠٥/٠٦/٣٠ ترقى إلى درجة رئيس استئناف بمحاكم الاستئناف.
في ۲۰۱۰/۱۰/۰۱ وحتى ۲۰۱۲/۰۹/۳۰ عضو بالمكتب الفني والمتابعة لمحكمة استئناف القاهرة.
في ۲۰١٢/١٠/٠١ أعير للعمل قاضيا بمحاكم دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة لمدة ٦ سنوات.
في ۲۰۱۹/۰۸/۱۸ تولى رئاسة المكتب الفني والمتابعة لمحكمة استئناف طنطا
في ۲۰۲۰/۰۲/۲٥ عين وكيلا للإدارة العامة لشئون التفتيش القضائي بوزارة العدل .
في ۲۰۲٠/٠٦/٢٢ صدر القرار الجمهوري رقم ٤٥٣ لسنة ٢٠٢٠ بتعينه مساعدا لوزير العدل لشئون التفتيش القضائي .
في ٢٠٢٣/٠٨/٢٤ صدر القرار الجمهوري رقم ٣٥٨ لسنة ٢٠٢٣ بتعينه نائبا عاما اعتبارا من .٢٠٢٣/٠٩/١٩