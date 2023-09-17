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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

سجل حافل في ساحات القضاء.. من هو المستشار محمد شوقي النائب العام الجديد ؟

الرئيس السيسي والنائب
الرئيس السيسي والنائب العام الجديد

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم أداء حلف اليمين للمستشار محمد شوقي عياد نائباً عاماً. 

السيرة الذاتية للنائب العام الجديد

من مواليد : ١٩٥٧/٠٥/٠٩ م محافظة الغربية 

 حاصل على الليسانس في الحقوق عام ۱۹۷۹ جامعة المنصورة . بتاريخ ١٩٨٠/٠٦/٠١  

عين بالنيابة العامة وبتاريخ ۱۹۸۵/۰۹/۲۸ عين وكيلا للنائب العام من الفئة الممتازة بنيابات شرق الإسكندرية ونيابة الأموال العامة بالإسكندرية واستمر عمله بالنيابة العامة حتى في ١٩٨٩/١٠/٠١ 

عين قاضيا بالمحاكم الابتدائية ثم ترقى الى درجة رئيس محكمة حتى ١٩٩٣/٠٩/٠٢

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 في ١٩٩٣/٠٩/٠٣ عين رئيسا للنيابة العامة بنيابة استئناف الإسكندرية واستمر عمله بها حتى ١٩٩٥/٠٩/٣٠. 

في ١٩٩٥/١٠/٠١ عين رئيسا للنيابة العامة بالتفتيش القضائي للنيابة العامة . 

في ١٩٩٩/٠٦/١٦ ترقي الى درجة قاض بمحاكم الاستئناف. 

في ۲۰۰۳٣/٠٦/٢٥ ترقي الى درجة نائب رئيس محكمة الاستئناف . 

في ٢٠٠٥/٠٦/٣٠ ترقى إلى درجة رئيس استئناف بمحاكم الاستئناف. 

في ۲۰۱۰/۱۰/۰۱ وحتى ۲۰۱۲/۰۹/۳۰ عضو بالمكتب الفني والمتابعة لمحكمة استئناف القاهرة. 

في ۲۰١٢/١٠/٠١ أعير للعمل قاضيا بمحاكم دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة لمدة ٦ سنوات.

 في ۲۰۱۹/۰۸/۱۸ تولى رئاسة المكتب الفني والمتابعة لمحكمة استئناف طنطا 

في ۲۰۲۰/۰۲/۲٥ عين وكيلا للإدارة العامة لشئون التفتيش القضائي بوزارة العدل . 

في ۲۰۲٠/٠٦/٢٢ صدر القرار الجمهوري رقم ٤٥٣ لسنة ٢٠٢٠ بتعينه مساعدا لوزير العدل لشئون التفتيش القضائي . 

 في ٢٠٢٣/٠٨/٢٤ صدر القرار الجمهوري رقم ٣٥٨ لسنة ٢٠٢٣ بتعينه نائبا عاما اعتبارا من .٢٠٢٣/٠٩/١٩

 

محمد شوقي النائب العام الجديد المستشار محمد شوقي السيسي الرئيس عبدالفتاح السيسي حلف اليمين

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