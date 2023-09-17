الداخلية تضبط مخدرات بـ 2.5 مليون جنيه في الإسكندرية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية ، جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما الإتجار فى المواد المخدرة.

وقام قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بحملة أمنية استهدفت عدة عناصر إجرامية تخصصت فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم بدائرة قسمى شرطة (أول وثان العامرية - برج العرب بالإسكندرية).

أسفرت الجهود عن ضبط (عنصر إجرامى "له معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة برج العرب وبحوزته (عدد 200 طربة لمخدر الحشيش وزنت 23 كيلو جرام – كمية لمخدر الهيروين - مبلغ مالى).

كما تم ضبط (عنصر إجرامى "له معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة ثان العامرية وبحوزته (عدد 125 طربة لمخدر الحشيش وزنت 12,500 كيلو جرام - مبلغ مالى).

وتم ضبط (عنصرين إجراميين "لأحدهما معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة ثان العامرية وبحوزتهما (كمية لمخدر الهيروين - مبلغ مالى).

وضبط (عنصر إجرامى "له معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة أول العامرية وبحوزته (كمية لمخدر الهيروين - مبلغ مالى).

وبمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ماجاء بالتحريات وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (2,525,000 إثنان مليون وخمسمائة وخمسة وعشرون ألف جنيه تقريباً).

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.