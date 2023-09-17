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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

نتيجة تنسيق الأزهر 2023.. طب القاهرة 96،15% والصيدلة 93:54%

مؤتمر إعلان نتيجة
مؤتمر إعلان نتيجة تنسيق الأزهر

بدأت فعاليات المؤتمر الصحفي لإعلان نتيجة تنسيق الأزهر 2023، حيث يعقد المؤتمر في المبنى الإداري للجامعة في مدينة نصر.

نتيجة تنسيق الأزهر 2023

وهنأ الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، الطلاب الناجحين في الثانوية الأزهرية، مهنئا كذلك أولياء أمورهم بهذا النجاح والانتقال إلى جامعة الأزهر.

بث مباشر.. إعلان نتيجة تنسيق الأزهر 2023 رسميا

رابط نتيجة تنسيق الأزهر 2023.. هتظهر خلال ساعات هنا

وأشار إلى أن جامعة الأزهر، أكبر مؤسسة تعليمية على مستوى العالم، تحتوي على أكثر من 90 كلية و18 من المعاهد الفنية المتوسطة.

وتوفد أكثر من 100 دولة حول العالم، أبنائها للدراسة في الأزهر الشريف، حيث يبلغ عدد الطلاب الوافدين أكثر من 40 ألف طالب وطالبة من أبناء دول العالم.

ووجه رئيس جامعة الأزهر، القائمين على مكتب التنسيق بجامعة الأزهر، حتى الخروج بهذه النتيجة إلى مرحلتها النهائية، بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

وأعلن رئيس جامعة الأزهر، أن عدد الطلاب الذين سجلوا رغباتهم في تنسيق الأزهر 2023، بلغ 72 ألف و130 طالبا.

تنسيق جامعة الأزهر

وذكر أن الحد الأدني بكليات الطب بنين وبنات القاهرة: 96،15%
طب بنين وبنات دمياط: 95،38%
طب بنين وبنات أسيوط: 94،77%

كلية الهندسة بنين وبنات القاهرة: 91،23%
كلية الهندسة بنين قنا: 90،15%
كلية الهندسة بنات قنا كلية مستحدثة لأول مرة: 90،92%

كلية الصيدلة بنين وبنات القاهرة: 93:54%
كلية الصيدلة بنين وبنات أسيوط: 92،77%

كلية طب الأسنان بنين وبنات القاهرة: 94:62%
كلية طب الأسنان بنين أسيوط: 94:31%


هذا العام شهد افتتاح العديد من الفصول تمهيدا لتحويلها إلى كليات تضاف إلى جامعة الأزهر الشريف، ومنها:
-فصول كليات التمريض بأسيوط
- فصول لكلية التمريض بدمياط


كلية التمريض بنات القاهرة: 90:46%
كلية التمريض بدمياط: 89:85%
فصول كلية التمريض أسيوط:89:38%

كلية الزراعة بنات القاهرة: 84:31%

نتيجة تنسيق الأزهر 2023 تنسيق جامعة الأزهر جامعة الأزهر الثانوية الازهرية

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